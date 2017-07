Se stai cercando una chatroulette italiana sei capitato nel sito giusto. Sono un po’ di anni, ormai, che le video chat hanno soppiantato le vecchie chat. Con l’arrivo delle connessioni veloci, anche per il mobile, non ci si deve più limitare a scriversi. Ma si può tranquillamente passare alle video chiamate, in modo da poter guardare il proprio interlocutore. Proprio in tal senso sono diversi i siti nati per chi vuole divertirsi, passare del tempo con gli amici o, perché no, trasgredire uscendo un po’ fuori dagli schemi.

Tra i capisaldi dei siti di video incontri c’è sicuramente chatroulette. Fondato da un ragazzo russo nel 2009, ha avuto un enorme successo a livello planetario. Proprio grazie alla possibilità, tramite il pulsante “next” (prossimo), di saltare di webcam in webcam, sin quando non si riesce a trovare qualcosa di interessante. Uno dei problemi di chatroulette, però, è che si incontrano persone da ogni parte del mondo. Inizialmente può essere anche divertente, ma molto spesso non c’è possibilità di comunicare e si preferirebbe trovare un partner del proprio paese.

Chatroulette italiana

Di recente arrivo in Italia è invece WizzCam. Un sito web che permette anch’esso di incontrare persone sconosciute, in maniera casuale. Ed intrattenersi con le stesse tramite la più classica delle video chat. Ma dà modo di interfacciarsi con partner che arrivano dal proprio paese!

Oltre a questo, WizzCAM offre la possibilità di poter scegliere il sesso del partner con cui si desidera intrattenersi. Tra i vantaggi di WizzCAM c’è sicuramente la possibilità di usufruire del servizio senza registrazione. Mentre una sezione particolarmente “hot” è dedicata in particolar modo ai video-incontri con le ragazze.