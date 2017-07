Oggi sempre più spesso il primo contatto con ogni tipo di attività e liberi professionisti avviene per via telematica. Presentarsi ai propri potenziali clienti tramite un sito web accattivante, facile da consultare e ricco di informazioni non è più un optional. Sei alla ricerca di un servizio online dove poter creare il sito internet per la tua attività? allora sei nel posto giusto. Di seguito, infatti, ti spiego come è facile realizzare il sito web per la tua attività professionale.

Crea il sito internet per la tua attività professionale

Creare un sito web in grado di promuovere adeguatamente la propria attività, tuttavia, non è così semplice. Soprattutto se non si possiedono delle specifiche conoscenze informatiche. Nella maggior parte dei casi, inoltre, i siti di hosting propongono esclusivamente dei domini a pagamento o non offrono un servizio clienti adeguato.

Qualunque sia la tua attività, da oggi puoi promuoverla grazie a Wix. In modo totalmente gratuito puoi ottenere immediatamente il sito web più adatto alle tue esigenze. Che tu sia il proprietario di un ristorante, un avvocato, un designer o un blogger, potrai creare un sito web con Wix.com in pochi semplici passi. Senza che ti siano richieste delle particolari abilità in campo informatico.

Caratteristiche di Wix

L’editor facile da usare grazie all’intuitivo metodo del trascinamento. La vasta scelta di font e immagini, i tutorial dettagliati e la costante disponibilità del team del centro di assistenza sono solo alcuni dei motivi che hanno spinto più di 80 milioni di utenti a scegliere Wix per allestire un sito che rispecchi al massimo i propri gusti e i propri interessi.

Con Wix è infatti possibile scegliere tra moltissimi modelli preimpostati. Alcuni già perfetti per coinvolgere fin da subito il visitatore. Tutti completamente personalizzabili secondo le tue necessità. Potrai inoltre perfezionare il tuo sito web grazie ad una vasta gamma di app. Implementando moduli per contattarti direttamente o inserire informazioni per richieste e preventivi, chat, calendari, mappe e molto altro ancora.

In più, ogni sito web creato con Wix può essere facilmente ottimizzato per i dispositivi mobile. In modo da risultare fruibile anche per i visitatori che si connettono tramite cellulari e tablet iOs e Android. I vantaggi che Wix offre agli imprenditori, tuttavia, non sono finiti.

È possibile collegare il sito appena creato ai tuoi account social, per ottenere maggiore visibilità. Aggiungere una sezione blog per parlare in modo più approfondito della tua occupazione e inserire testi SEO. Cioè ottimizzati per il motore di ricerca, e quindi in grado di attirare un numero maggiore di visitatori.

Sul tuo sito Wix potrai inoltre inserire un negozio online. Senza doverci cedere alcuna percentuale dei tuoi futuri guadagni. Semplicemente abbonandoti al pacchetto annuale dedicato. Se infatti non ti bastano i vantaggi offerti dal tuo pacchetto base, che includono l’accesso a centinaia di templates e hosting gratuito, in ogni momento potrai richiedere l’upgrade a uno dei pacchetti premium. Ciascuno studiato per specifiche esigenze.

Commercio elettronico

Il pacchetto dedicato all’eCommerce, infatti, pensato per sostenere piccole imprese, ti consente di configurare il tuo negozio online. Permettendoti di rifinire ogni dettaglio per renderlo più accattivante per i tuoi futuri clienti e mettere in risalto i tuoi prodotti. Siano essi opere d’arte o gioielli fatti a mano. Avrai inoltre a disposizione più spazio di archiviazione e maggiore lunghezza di banda, rispetto al tuo account standard.

Account premium

Se invece sei un imprenditore o un freelance e desideri che il tuo sito Wix diventi la piattaforma principale in cui esporre il tuo lavoro, l’account premium che fa per te è Unlimited. Questo account ti garantisce una larghezza di banda illimitata e 10 GB di spazio di archiviazione.

Come per il pacchetto eCommerce, avrai accesso all’assistenza premium, alla rimozione di annunci e pubblicità e avrai la possibilità di creare il tuo dominio personale, che potrai utilizzare gratuitamente per il primo anno.

Dominio personalizzato

Un dominio personalizzato è una scelta che conferisce professionalità al tuo sito Wix. Può aumentarne la visibilità sui motori di ricerca, se opportunamente studiato. Insieme al tuo dominio personalizzato, inoltre, otterrai un nuovo indirizzo email. Facile da ricordare perché basato sul dominio che hai scelto, che potrai usare per comunicare in modo professionale con i tuoi clienti e promuovere la tua attività. Anche tramite newsletter periodiche.

Statistiche accessi

La sottoscrizione di ognuno dei pacchetti premium annuali, inoltre, ti consentirà di avere accesso alle statistiche riguardanti il tuo sito. Stilate da Google Analytics. In questo modo, potrai conoscere l’esatto numero di visitatori del tuo sito, la loro provenienza e il loro tempo di permanenza. Facendo tesoro di queste informazioni potrai modificare il tuo sito web per renderlo maggiormente fruibile dagli utenti e più visibile sui motori di ricerca.

FAQ

Nella pagina dedicata all’assistenza e alle FAQ, troverai tutte le informazioni necessarie per creare e migliorare il tuo sito web. Spiegate passo per passo, per rendere la tua esperienza su Wix il più completa possibile ed eliminare ogni tipo di dubbio.

Conclusioni

Se vuoi creare il sito web per la tua attività, quindi, non accontentarti! Scegli Wix e otterrai un risultato professionale e altamente personalizzato. Avendo accesso a numerose app e servizi.