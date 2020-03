Vantaggi di un server dedicato

Si sa, per pubblicare un sito web è necessario acquistare un nome a dominio, uno spazio web su un server condiviso e, in alcuni casi, un database.

Questa è la soluzione più economica ma può essere valida per piccoli siti web con poco traffico ed esigenze minime in termini di spazio e prestazioni.

Per progetti web più grandi, che prevedono grosse quantità di visitatori, un hosting condiviso non è la scelta ideale ma si deve pensare al un VPS o, meglio ancora, a un server dedicato.

Una soluzione intermedia tra hosting condiviso e server dedicato è il VPS, ovvero virtual private server: in pratica, tramite l’utilizzo di appositi software, vengono riprodotte le caratteristiche di un server dedicato pur condividendo la stessa macchina con altri clienti.

Ovviamente il numero di clienti presenti su un VPS è nettamente inferiore a quelli di un hosting condiviso.

I costi di noleggio di un VPS sono più bassi di un server dedicato ma più alti di un hosting condiviso.

Cos’è un server dedicato

Lo dice la parola stessa: un server dedicato altro non è che un server completamente a tua disposizione (a te dedicato): non condividi nessuna risorsa (potenza di calcolo del processore, memoria RAM o spazio su disco fisso) con altri.

Noleggiare un server dedicato ti garantisce la massima libertà, potendo decidere quali e quante risorse dedicare ai tuoi progetti web senza incappare in limiti imposti dalla presenza di altri siti web su un hosting condiviso.

Puoi utilizzare tutto lo spazio del disco a disposizione, la memoria RAM del server e puoi sfruttare interamente la potenza del processore (o dei processori) presente sulla macchina.

Inoltre, anche sul fronte della sicurezza un server dedicato può garantirti standard più elevati, proprio perché, essendo l’unico utilizzatore del server, puoi tenere sotto controllo tutte le attività in esso presenti.

Se vuoi il massimo per i tuoi progetti web non puoi scendere a compromessi, quindi il server dedicato è la scelta giusta.

Differenze tra server dedicati Windows e Linux

I server dedicati possono essere divisi un due principali categorie: Windows e Linux.

Sono due soluzioni pressoché simili, sia in termini di prestazioni che di costi, infatti, a differenza di qualche anno fa, non si riscontrano più grandi differenze di canone tra server dedicati Linux e Windows.

Ma le similitudini si riscontrano ormai anche nella facilità d’uso, nella stabilità, nella velocità e nell’affidabilità dei due diversi ambienti che sono praticamente equiparabili.

La scelta di uno o dell’altro sistema operativo è dettata dalle applicazioni che si intende effettuare sulla macchina.

Le principali differenze tra le due piattaforme, infatti, si riscontrano nelle tecnologie utilizzabili per l’implementazione come, ad esempio, linguaggi di programmazione, database e applicazioni.

Ikoula

Sul mercato sono presenti diversi fornitori di hosting che offrono ottime soluzioni in termini di server dedicati, ma in questo articolo voglio parlarti di ikoula: azienda francese specializzata in servizi di hosting che si è affacciata da poco al mercato italiano.

Ikolula, oltre a hosting condiviso e VPS, mette a disposizione dei propri clienti anche svariate possibilità di noleggio di macchine dedicate adattabili a progetti web di qualsiasi tipologia e dimensione.

La gamma di server dedicati ikoula è davvero molto ampia ed è stata suddivisa in sei categorie:

Starter

Agile Power

Xtreme Master

Classic

Gamma Starter

Con uno di questi server si può iniziare a muovere i primi passi di un business online.

Gamma Agile

Un buon rapporto qualità / prezzo per una tipologia di server polivalenti: su questi server, infatti, si possono implementare progetti IA, Blockchain o per creare un server mail, server di gaming e molto altro.

Gamma Power

Questi server, dedicati alle aziende (sia PMI che grandi aziende), sono in grado di sopportare grandi moli di lavoro e rispondono alle esigenze anche delle grandi strutture aziendali.

Gamma Xtreme

Questi sono i top di gamma delle offerte ikoula, sono server enterprise con elevate quantitaà di memoria RAM, doppi processori e grandi spazi di archiviazione, ideali per progetti scientifici e informatici su larga scala.

Gamma Master

Server dedicati professionali con GPU Nvidia, adatti alla modellazione 3D e algoritmi di Blockchain.

Gamma Classic

Questa categoria, infine, include server più datati a prezzi scontati che garantiscono. però, buone prestazioni.