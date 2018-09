Google offre gratuitamente la possibilità di utilizzare caselle di email personali (anche non gmail.com), che solitamente si leggono con l’ausilio di client di posta elettronica come Outlook o Thunderbird, utilizzando qualsiasi browser, da qualsiasi computer o dispositivo collegato ad Internet.

Questo utile servizio di chiama Gmailify e ti può tornare molto utile in alcuni casi come, ad esempio, durante un viaggio o mentre hai il computer in riparazione.

Se possiedi un account di posta elettronica Yahoo, Outlook, Hotmail o uno degli altri account non Gmail supportati, puoi utilizzare Gmailify per sfruttare le funzioni di Gmail anche per questi account.

Vorresti leggere la posta ma non hai con te il tuo computer? Ti basta accedere al tuo account Gmail da qualsiasi PC o da qualsiasi dispositivo elettronico connesso a Internet (come smartphone e tablet). Con questo sistema, puoi inviare la posta elettronica utilizzando il tuo indirizzo privato, senza che il destinatario veda che stai usando Gmail. Altra opzione utilissima, è la possibilità di conservare una copia delle email sul server che potrai in ogni momento leggere sul tuo computer, su Outlook o sul tuo smartphone.

Insomma, utilizzando tutti i tuoi account email all’interno del sistema Gmail, potrai gestire tutta la tua posta elettronica in un’unica piattaforma, indipendentemente dal provider da te scelto. Trasformerai Gmail in uno strumento universale per l’organizzazione dei messaggi ed arricchito da funzionalità evolute. Sfrutterai l’efficiente sistema antispam di Gmail che ti permetterà di tenerti alla larga dalle email indesiderate. Infine, potrai estrapolare semplicemente le informazioni essenziali che ti possono tornare utili, grazie alla ricerca avanzata.

Come si collega un indirizzo email a Gmail?

Collegare un indirizzo email esterno al tuo account Gmail è molto semplice. Prima di cominciare a configurare il tuo account Gmail, assicurati di disporre delle seguenti informazioni: indirizzo email, nome utente e password dell’account email.

Ovviamente, hai bisogno di un account Gmail, se non ne possiedi uno puoi crearlo cliccando qui. Ricorda che, collegando uno o più account ad un account Gmail esistente, potresti raggiungere il limite di spazio di archiviazione disponibile.

Collegare un indirizzo email a Gmail su computer

Accedi al tuo account Gmail sul computer.

Clicca sull’icona a forma di ingranaggio, situata in alto a destra.

Seleziona Impostazioni dal menu a tendina.

dal menu a tendina. Clicca sulla scheda Account e importazione o solo Account .

o solo . Poi, fai clic su Aggiungi un account email nella sezione Controlla la posta da altri account .

nella sezione . Digita l’indirizzo email che desideri collegare a Gmail e fai clic su Avanti .

. Poi, seleziona Collega gli account con Gmailify , e clicca su Avanti .

, e clicca su . Se utilizzi un account email non supportato da Gmailify (come ad esempio il tuo indirizzo di posta aziendale) devi selezionare Importa le email dal mio altro account (POP3) .

. Segui la procedura che ti appare e clicca su Avanti o Accedi.

Una volta collegato l’account, accanto al tuo indirizzo email vedrai la scritta “Gmailify”. Da adesso in poi, ogni volta che accederai al tuo account Gmail, potrai leggere, rispondere ed organizzare i messaggi dell’altro account proprio come fai con una email di gmail.com.



Collegare un indirizzo email a Gmail su Android

Apri l’applicazione Gmail sul tuo smartphone o tablet Android.

Pigia sull’icona Menu presente in alto a sinistra.

presente in alto a sinistra. Scorri verso il basso e clicca su Impostazioni .

. Premi sull’account non Gmail che intendi collegare.

Tocca Collega account . Se non vedi questo link, devi aggiornare l’app Gmail.

. Se non vedi questo link, devi aggiornare l’app Gmail. Segui le istruzioni che ti appaiono sul monitor.

Dopo aver collegato il nuovo indirizzo email a Gmail, potrai visualizzare i messaggi di posta elettronica sia sull’applicazione Gmail che su Internet al seguente indirizzo: mail.google.com. A questo punto puoi leggere, rispondere ed organizzare i messaggi del tuo account personale come fai in Gmail.



Collegare un indirizzo email a Gmail su iOS

Apri l’applicazione Gmail sul tuo iPhone o iPad.

Tocca l’icona Menu in alto a sinistra e, poi, la freccia giù situata a destra del nome utente.

in alto a sinistra e, poi, la freccia giù situata a destra del nome utente. Clicca su Gestisci account e, successivamente, su Aggiungi account .

e, successivamente, su . Seleziona il tipo di account da aggiungere.

Per aggiungere l’account, segui la procedura guidata che ti compare, dopodiché tocca Prova Gmailify.

Una volta collegato l’altro indirizzo email a Gmail, sarai in grado di vedere tutti i messaggi sia nell’app di Gmail che online all’indirizzo mail.google.com. E potrai leggere, rispondere ed organizzare i messaggi proprio come se fosse una casella di posta Gmail.