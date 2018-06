Utilizzi molto Gmail? Allora devi assolutamente leggere questo articolo dove ti mostro le principali scorciatoie da tastiera per Gmail che possono renderti il lavoro molto più facile. Puoi utilizzarle per navigare nella tua casella di posta elettronica, formattare il testo ed eseguire azioni come l’eliminazione o l’archiviazione dei messaggi.

Principali scorciatoie da tastiera per Gmail

c – Componi una nuova e-mail.

– Componi una nuova e-mail. r – Rispondi.

– Rispondi. a – Rispondi a tutti.

– Rispondi a tutti. n – Sposta il cursore sul messaggio successivo all’interno di una conversazione con più di un’e-mail, per espandere ogni messaggio, premi Invio (Enter) oppure O.

– Sposta il cursore sul messaggio successivo all’interno di una conversazione con più di un’e-mail, per espandere ogni messaggio, premi Invio (Enter) oppure O. p – Torna al messaggio precedente.

– Torna al messaggio precedente. u – Seleziona le e-mail non lette.

– Seleziona le e-mail non lette. g + c – Apre la rubrica.

– Apre la rubrica. g + i – Va in posta in arrivo.

– Va in posta in arrivo. / – Cerca.

– Cerca. ! – Segna come spam.

Prima di poter utilizzare queste scorciatoie da tastiera devi attivarle nelle impostazioni di Gmail.

Come attivare le scorciatoie da tastiera per Gmail

Fai clic sull’icona a forma di ingranaggio in alto a destra e seleziona Impostazioni .

. Nella scheda Generali , trova la sezione Scorciatoie da tastiera e seleziona Attiva scorciatoie da tastiera .

, trova la sezione e seleziona . Fai clic su Salva modifiche in fondo alla pagina.

Per poter visualizzare l’elenco completo delle scorciatoie da tastiera devi digita ? tenendo aperta la posta di Gmail.