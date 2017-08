In questo articolo ti elenco quelli che, a mio avviso, sono i migliori e più semplici programmi per creare video presenti sul mercato.

Sei alla ricerca del software ideale per poter realizzare un bel montaggio video? Allora sei nel posto giusto. Leggi di seguito i miei consigli e non ne rimarrai deluso.

Online si trovano molti programmi che permettono di realizzare video. Molti di questi però sono macchinosi e difficili da usare. Per questo motivo ho deciso di inserire in questo articolo i programmi per creare video che reputo più semplici da utilizzare. Ovviamente questi programmi non sono per niente paragonabili ai software professionali per il montaggio video ma, se il tuo scopo è quello di montare un video aggiungendo qualche effetto ed una musica di sottofondo, vanno benissimo.

Di seguito ti elenco vari programmi per creare video utilizzabili su Windows, iOS e MacOS.

iMovie (per Mac e iOS)

Questo è sicuramente il programma di editing per MacOS più diffuso e semplice da utilizzare. Purtroppo iMovie non è gratuito per tutti. Infatti è incluso di serie su parecchi dispositivi Apple. Se non dovessi averlo sul tuo, dovrai acquistarlo su Mac App Store al costo di € 13,99.

iMovie ti permette di realizzare slideshow con foto e musica, montare video, aggiungere effetti ed animazioni e tanto altro. Sono inclusi dei preset che aiutano a creare dei video a tema. Si possono elaborare i video in qualità Full HD.

Disponibile anche una versione mobile, gratuita per iPhone ed iPad. La puoi scaricare dall’App Store.

Movavi Video Suites (per Windows)

Movavi Video Suites è un ottimo programma di montaggio video per Windows che ti consentirà di realizzare presentazioni e filmati professionali.

Nel tuo filmato potrai inserire brani musicali, creare didascalie ed aggiungere effetti speciali e transizioni.

Il vantaggio di questa suite è che, oltre al programma per la creazione di video, include un convertire video in più di 180 formati, uno strumento per la digitalizzazione di video analogici ed uno per la scrittura su DVD.

Scopri qui tutte le sue funzioni. Puoi scaricare una versione di prova gratuita dopodiché, se dovessi essere interessato, potrai acquistare la licenza illimitata al costo di € 49,95.

Esiste anche una versione per MacOs, chiamata Video Editor per Mac.

OBS – Open Broadcaster Software (per Windows e MacOS)

Se sei alla ricerca di un programma per creare video gratis registrando il tuo schermo, OBS è quello che fa per te.

Questo software ti permette di registrare lo schermo del tuo computer e di trasmetterlo in diretta streaming. OBS – Open Broadcaster Software è un programma gratuito ed opensource. Compatibile sia con Windows che MacOS.