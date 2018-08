Come nascondere WhatsApp

Se stai cercando un metodo semplice e veloce per nascondere WhatsApp, allora questa guida fa proprio al caso tuo. Questa guida può essere applicata sia su Android che su iOS.

Prima di tutto ti spiego come è facile nascondere l’icona di WhatsApp del tuo smartphone, in modo da evitare che altre persone possano accedere all’applicazione e leggere le tue conversazioni senza permesso.

Poi ti descriverò i metodi per nascondere le conversazioni fatte, le notifiche ricevute, l’ultimo accesso e le conferme di lettura dei messaggi.

Nascondere WhatsApp

Come nascondere l’icona di WhatsApp su Android.

Come nascondere l’icona di WhatsApp su iOS.

Come nascondere le attività di WhatsApp su Android.

Come nascondere le attività di WhatsApp su iOS.

Come nascondere l’icona di WhatsApp

Per rimuovere l’icona di WhatsApp su Android devi ricorrere ad un launcher di terze parti, come ad esempio Nova Launcher Prime (a pagamento). una volta installato, vai su Impostazioni e poi Home page. A questo punto devi impostare Nova Launcher Prime come launcher predefinito.

Accedi alle impostazioni dell’app tenendo premuto il dito sullo schermo per qualche secondo e selezionando l’icona Impostazioni. Poi clicca sulla voce Menu delle app, poi su Nascondi app e metti una spunta di fianco all’icona di WhatsApp. Ed il gioco è fatto: se hai seguito correttamente le mie istruzioni, l’icona di WhatApp non dovrebbe più apparire sul tuo telefono.

In alternativa, puoi nascondere l’icona di WhatsApp dal tuo device ricorrendo ad alcune applicazioni ad hoc, come ad esempio AppHider. Queste applicazioni, però, funzionano solo su dispositivi sottoposti al root.

Come nascondere l’icona di WhatsApp su iOS

Se invece possiedi un iPhone o un iPad, puoi nascondere l’icona di WhatsApp attivando le restrizioni di iOS e nascondere la categoria di app in cui rientra WhatsApp. Per fare ciò vai su Impostazioni, poi Generali e Restrizioni.

A questo punto pigia sul bottone Abilita restrizioni ed imposta un PIN per evitare che altre persone possano modificare le impostazioni in seguito. A questo punto devi scegliere le categorie di app che intendi nascondere. Per nascondere WhatsApp devi selezionare l’opzione 12+ (che nasconde tutte le app considerate non adatte ai bambini con età inferiore ai 12 anni).

Come nascondere le attività di WhatsApp su Android

Se desideri impedire ad altre persone di visualizzare informazioni riguardo le tue conversazioni, il tuo ultimo accesso e le conferme di lettura di Whatsapp su Android, ti basta leggere questo paragrafo e seguire le istruzioni in esso contenute.

Conversazioni

Per nascondere la chat di WhatsApp dovrai utilizzare la funzione Archivia, presente nell’app. Seleziona la scheda Chat ed individua quale conversazione intendi archiviare, tieni pigiato il dito su di essa per qualche secondo e seleziona Archivia chat.

Per ripristinare una conversazione archiviata in precedenza ti basterà andare nella scheda Chat di WhatsApp, selezionare la voce Chat archiviate presente in fondo alla schermata ed effettuare un tap prolungato sulla conversazione che desideri recuperare. A questo punto ti basterà pigiare sulla voce Estrai chat dall’archivio ed il gioco è fatto!

Se preferisci impedire a qualcuno di accedere alle tue conversazioni bloccando WhatsApp con una password, devi far ricorso ad applicazioni esterne, che permettono di conservare all’interno di una sorta di cassaforte virtuale documenti, conversazioni ed applicazioni. Una di queste applicazioni è Serratura (AppLock).

Ultimo accesso

Puoi nascondere l’ultimo accesso a WhatsApp premendo sul bottone (…) e pigiando sulla voce Impostazioni nel riquadro che si apre. Poi clicca su Account e poi Privacy. A questo punto dovrai premere su Ultimo accesso e mettere il segno di spunta su Nessuno, in questo modo nessuno sarà in grado di risalire al tuo ultimo accesso a WhatsApp. Se, invece, selezioni l’opzione I miei contatti permetterai soltanto ai tuoi contatti di risalire alla data ed ora del tuo ultimo accesso. Se vuoi nascondere l’ultimo accesso ad uno specifico contatto, devi bloccarlo.

Per ripristinare queste impostazioni vai su Impostazioni, poi Account ed infine Privacy. Seleziona Tutti per riabilitare a tutti la possibilità di risalire al tuo ultimo accesso su WhatsApp.

Conferme di lettura

Per nascondere le conferme di lettura di WhatsApp che permettono ai contatti di sapere se un messaggio è stato letto o meno (le spunte azzurre per intenderci) devi premere sul bottone (…), selezionare la voce Impostazioni ed andare in Account poi Privacy. Adesso scorri in fondo la schermata e rimuovi il segno di spunta dalla voce Conferme di lettura.

In questo modo tutti i tuoi contatti non visualizzeranno più le tue conferme di lettura. Attenzione però: nemmeno tu visualizzerai più le conferme di lettura dei tuoi contatti. Invece, nelle chat di gruppo le conferme di lettura continueranno ad essere visibili.

Se desideri ripristinare le conferme di lettura, dovrai recarti nuovamente Impostazioni poi Account e Privacy e selezionare la voce Conferme di lettura.

Come nascondere le attività di WhatsApp su iOS

In questa sezione della guida ti spiego come nascondere le attività di WhatsApp su dispositivi iOS (iPhone e iPad).

Conversazioni

Per nascondere una o più conversazioni di WhatsApp sul tuo iPhone, puoi utilizzare la comoda funzione di archiviazione. Seleziona la voce Chat in WhatsApp, effettua uno swipe da destra verso sinistra sul titolo della conversazione che vuoi archiviare e premi sul bottone Archivia.

Per recuperare una chat archiviata seleziona la scheda Chat, trascina la schermata verso il basso e fai tap sul Chat archiviate. Fai uno swipe da destra verso sinistra sul titolo della chat che vuoi ripristinare, infine premi sul pulsante Estrai.

Ultimo accesso

Per nascondere l’ultimo accesso a WhatsApp, seleziona la voce Impostazioni e seleziona le voci Account poi Privacy ed infine Ultimo accesso dalla schermata che si apre.

se vuoi impedire a tutti di visualizzare la data del tuo ultimo accesso a WhatsApp, seleziona la voce Nessuno. In alternativa, puoi scegliere I miei contatti per consentire soltanto ai tuoi contatti di visualizzare il tuo ultimo accesso. Se intendi nascondere l’ultimo accesso ad un contatto specifico ti basterà bloccarlo.

Per ripristinare questa impostazione vai nuovamente in Impostazioni e seleziona le voci Account poi Privacy ed infine Ultimo accesso, qui dovrai selezionare poi l’opzione Tutti.

Conferme di lettura

Per nascondere le conferme di lettura di Whatsapp su iOS devi selezionare la scheda Impostazioni di WhatsApp, le voci Account e poi Privacy. A questo punto sposta su OFF l’interruttore situato di fianco alla voce Conferme di lettura.

I questo modo gli altri non sapranno più se e quando leggerai i loro messaggi, ma nemmeno tu potrai sapere se e quando i tuoi contatti leggeranno i tuoi messaggi. Nelle chat di gruppo, invece, le conferme di lettura continueranno a essere visibili.

Se desideri ripristinare le conferme di lettura vai in Impostazioni, Account e Privacy. Poi sposta su ON l’interruttore posto vicino alla voce Conferme di lettura.