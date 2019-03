I backlink di qualità migliorano il ranking di un sito web e, anche se ottenere buoni backlink per il proprio sito è molto difficile, il risultato finale vale sicuramente lo sforzo.

In questo articolo elenco tutti i benefici che i backlink possono apportare al tuo business online.

Infatti il miglior posizionamento sui motori di ricerca è soltanto uno dei tanti benefici che i back link possono apportare ad un qualsiasi business online.

Ovviamente, tutto dipende dal tipo di attività che svolgi online: alcuni di questi benefici sono limitati ad alcune attività piuttosto che ad altre.

Ma l’intenzione di questo articolo è chiarire che i backlink, se acquisiti con criterio, possono apportare molti vantaggi in più oltre ad un vantaggio dal punto di vista SEO.

I backlink migliorano il posizionamento sui motori di ricerca

Tutti cercano un posizionamento più alto nelle SERP di Google, non solo per soddisfare il proprio ego ma, sopratutto, perché un alto ranking porta più visibilità e prospettive di guadagno al proprio sito web.

Uno dei principali criteri off-site per migliorare il posizionamento di un sito web sui motori di ricerca è tramite l’acquisizione di backlink di qualità.

Ma, come anticipato prima, questo non è l’unico modo in cui i backlink aiutano il business online: diamo un’occhiata alle altre possibilità che offrono.

I potenziali clienti cliccano sui backlink

Dopo aver ottenuto un buon backlink da un sito di alta qualità, una delle principali soddisfazioni è vedere il picco immediato di nuove visite.

I siti di qualità hanno molti lettori, una parte dei quali cliccherà sul nostro backlink che li condurrà al nostro sito web.

Possiamo affermare, quindi, che inserendo dei backlink su siti di qualità puoi ottenere traffico reale aggiuntivo.

In più, le persone che fanno clic su un tuo link sono ben predisposte nei tuoi confronti, perché ti hanno appena visto su un sito attendibile, hanno letto ciò che l’articolo dice di te e hanno deciso consapevolmente di visitare il sito della tua azienda.

Ciò li trasforma in potenziali clienti qualificati che possono acquistare i tuoi prodotti, iscriversi alla tua newsletter, compilare un modulo di contatto o fare qualsiasi altra cosa tu voglia che facciano sul tuo sito.

I backlink generano più backlink

Un’altra soddisfazione è quella di ricevere altri backlink, senza nemmeno chiederli, grazie ai backlink appena acquisiti.

Questo accade perché una parte dei lettori dei sito autorevole dove hai inserito i tuoi backlink avrà il proprio blog o sito web, sul quale adora condividere siti di valore.

Anche i giornalisti amano scrivere su cose interessanti che trovano online. Questo vuol dire che, una volta letto un articolo interessante, ne scriveranno, inseriranno un link al post originale ed allo stesso tempo potranno anche fornire un backlink al tuo sito.

Ovviamente, questo ragionamento parte dal presupposto che il tuo sito web abbia dei contenuti interessanti che invoglino le persone a condividerli.

I backlink continuano a lavorare per te

I backlink “maturi” che esistono da anni aiutano ancora il tuo ranking e portano ancora visite qualificate negli anni a venire.

I backlink continuano a lavorare per te mese dopo mese, anno dopo anno.

Questo è un vantaggio a lungo termine che spesso viene sottovalutato.

I backlink aumentano il tuo potere di scambio

I backlink di qualità derivano anche dalla costruzione di relazioni con influencer importanti.

Questa è una strada a doppio senso: oltre a chiedere, dovresti anche dare.

Quindi, se hai trovato contenuti veramente di qualità che possono portare un valore aggiunto al tuo sito, non essere timido ed osa: dopo aver inserito dei backlink che puntano a siti di qualità e con alto traffico, contatta i gestori di questi siti e faglielo sapere.

Questo è un modo potente per migliorare il tuo potere di scambio e chissà cosa potresti ottenere in futuro!

I backlink aumentano la fiducia nel tuo marchio

Se i tuoi potenziali clienti vedono il tuo nome della tua azienda in evidenza su altri siti e vedono il tuo link su alcuni dei migliori blog e siti di notizie nel tuo settore, avranno molta più fiducia nel tuo marchio.

Più le persone si fidano di te, più è probabile che comprino da te.

Gli editori sono anche più propensi a contattarti con richieste di interviste e prenderanno più attenzione quando invierai una richiesta di guest posta o manderanno un comunicato stampa.