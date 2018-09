In questo articolo ti spiego come funziona Google AdSense, il servizio di banner e link pubblicitari di Google. Tramite AdSense puoi pubblicare annunci pubblicitari sul tuo sito web (o blog), guadagnando in base alle visualizzazioni degli annunci ed ai click che i tuoi utenti faranno su questi annunci.

Google AdSense

Il sistema di Google AdSense è molto semplice, vediamo insieme come funziona. Il webmaster (o il gestore del sito) inserisce un codice (JavaScript) nel sito web. Ogni volta che la pagina è consultata, lo script mostra dei messaggi promozionali del programma Google AdSense. Gli annunci visualizzati saranno a tema, pertinenti con il contenuto della pagina che si sta navigando.

Ad esempio, se il sito (o blog) parla di giardinaggio e di fiori lo script di Google AdSense mostrerà annunci pubblicitari di negozi di articoli da giardino, fiorai e simili.

Uno dei punti forti di AdSense è il fatto di avere molti inserzionisti. Il risultato è che sul nostro sito appariranno molte pubblicità, tutte diverse tra loro, ma sempre legate al tema del sito.

Se un visitatore clicca su un annuncio, il proprietario del sito guadagnerà una parte del denaro che l’inserzionista paga a Google per il click.

Che differenza c’è tra Google AdSense e Google Ads?

È facile fare confusione tra AdSense ed Ads, cerchiamo di fare chiarezza:

AdSense permette ai proprietari di siti e blog di diffondere pubblicità sulle loro piattaforme, e questo lo abbiamo già detto.

Ads permette, al contrario, agli inserzionisti di comprare link sponsorizzati sui siti internet. Senza entrare troppo nel dettaglio, Google Ads è in pratica una vendita di link all’asta.

Come guadagnare con AdSense?

Molti siti web basano la loro strategia di guadagno solo ed esclusivamente su AdSense. Infatti, si possono guadagnare (molti) soldi utilizzando questo servizio.

Ci sono diversi fattori che influenzano il rendimento degli annunci di AdSense. Tra questi vi sono:

La posizione degli annunci.

La personalizzazione con il tema del sito web.

Il numero di visitatori.

Gli argomenti trattati sul sito.

Alcune informazioni utili su AdSense

Finiamo questa presentazione con alcuni dettagli pratici su AdSense.

I pagamenti vengono effettuati al raggiungimento della soglia minima di € 70 .

. Gli annunci che vengono visualizzati sul proprio sito non possono essere moderati ma, una volta visualizzati si può chiedere a Google di non far uscire più gli annunci di quel determinato inserzionista.

Si può, solo in alcuni casi, richiedere anche il CPM (costo per mille impression).

AdSense offre diversi formati di annunci e da la possibilità di personalizzarne colori e dimensioni.

e da la possibilità di personalizzarne colori e dimensioni. Ci sono anche altri servizi oltre ai classici annunci sponsorizzati, come la ricerca personalizzata e i contenuti per dispositivi mobili.

Google controlla minuziosamente i click fraudolenti . È fortemente sconsigliato di cliccare sui propri annunci, onde evitare di vedersi chiudere l’account perdendo i guadagni maturati.

. È fortemente sconsigliato di cliccare sui propri annunci, onde evitare di vedersi chiudere l’account perdendo i guadagni maturati. Esistono dei formati di annunci specifici per gli smartphone.

AdSense permette di monetizzare anche il traffico sul proprio canale YouTube.

Come cominciare ad usare AdSense?

Ora che sai praticamente tutti i concetti di partenza sulla piattaforma Google AdSense, puoi aprire un nuovo account e cominciare a guadagnare con gli annunci promozionali: www.google.com/adsense.

In bocca al lupo!