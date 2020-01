Se, come me, hai creato più account di Twitter, sai quanto è scomodo gestirli separatamente e quanto tempo è dispendioso in termini di tempo.

Ho una buona notizia per te:

Puoi gestire contemporaneamente più di un account Twitter tramite l’applicazione di Twitter, sia su Android che su iOS oppure tramite un browser web direttamente dal tuo computer.

Di seguito ti spiego come aggiungere facilmente più account Twitter e gestirli facilmente senza sprecare tempo prezioso.

Gestire più account Twitter su Android

Per aggiungere più account Twitter su Android devi attenerti alle seguenti istruzioni:

Apri l’app di Twitter.

Nel menu presente nella parte alta trovi l’icona del menu di navigazione o quella del tuo profilo: tocca quella che viene mostrata.

Premi sull’icona con la forma di freccia verso il basso, presente nell’intestazione.

Poi puoi scegliere Crea nuovo account oppure Aggiungi account esistente .

oppure . A questo punto, potrai passare da un account di Twitter all’altro semplicemente pigiando con il dito la freccia che punta verso il basso nell’intestazione.

Gestire più account Twitter su computer

Per aggiungere più account Twitter su computer leggi i seguenti consigli:

Accedi a Twitter, tramite il tuo browser preferito.

Clicca sull’icona del tuo profilo, presente nel menu laterale.

Clicca sull’icona altro o più .

o . Nella pagina che si apre puoi aggiungere un account esistente .

. Una volta che avrai aggiunto i tuoi account, potrai passare facilmente da uno all’altro cliccando sull’icona del tuo profilo e poi sulle altre icone profilo più piccole che vedi accanto all’icona altro.

Gestire più account Twitter su iOS

Per aggiungere più account Twitter su iOS ti basta seguire questi passaggi: