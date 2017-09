Sono belli da vedere e utili da tenere a portata di mano: i gadget tecnologici per veri geek non sono soltanto utili (ti semplificano la vita, superando i limiti degli strumenti tecnologici), ma spesso hanno anche design originali, che li rendono piacevoli e divertenti.

Ti segnalo oggi 5 gadget tecnologici very cool per il tuo smartphone, che puoi trovare sul sito Troppotogo. Sarebbe un peccato non averli.

Unicorno Speaker Bluetooth

Simpaticissimo lo speaker unicorno, che si connette al tuo smartphone tramite bluetooth e permette di amplificare il suono della tua musica preferita. Piccolo e compatto, lo puoi portare sempre con te perché sta tranquillamente in tasca. E’ anche un regalo perfetto per tutti i tuoi amici appassionati di fantasy.

Selfie Light

A che serve avere uno smartphone con doppia fotocamera se poi non puoi scattarti i selfie? Mentre la fotocamera posteriore è munita sempre di flash, quella anteriore non ce l’ha quasi mai. Quindi farsi dei selfie decenti in condizioni di scarsa luminosità diventa impossibile. Per selfie perfetti anche al buio puoi usare la selfie light, una luce a led che va applicata intorno al tuo obiettivo attraverso un morsetto.

Telecomando bluetooth per selfie

Scattare foto con tutti i tuoi amici non è mai stato così semplice con questo telecomando bluetooth. Si collega al tuo smartphone e ti permette di scattare foto a distanza. Il suo design è unico e inconfondibile e lo differenzia dagli altri telecomandi bluetooth, un po’ sterili e anonimi.

Stabilizzatore per Smartphone

Se sei appassionato di fotografia, questo non puoi fare a meno di averlo. Le foto con lo smartphone vengono spesso fuori troppo mosse. Questo è normale perché si tende a muovere un poco troppo la mano. Per scattare delle foto perfette, la soluzione è uno stabilizzatore per smartphone. Riduce sensibilmente il movimento, permettendoti di ottenere bellissime foto.

Caricabatteria Smiley

Caricare il tuo smartphone non è mai stato così divertente con questo caricabatteria portatile stile emoticon. Da portare sempre con te per ricaricare il tuo telefono quando sei fuori casa. Dona un tocco di allegria alle tue giornate.