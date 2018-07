Se utilizzato bene, Twitter può tramutarsi in un ottimo canale di marketing per le aziende. Purtroppo, però, molte aziende non utilizzano questo social network correttamente e tendono a rovinare l’esperienza di molti utenti, oltre che la propria immagine online. Credo che per queste aziende ci siano solo due strade percorribili: cancellare il proprio account Twitter oppure rimboccarsi le maniche ed incominciare ad usare questo social network in maniera corretta.

Di seguito riporto quelli che a mio avviso sono i principali errori da evitare su Twitter.

Abuso di hashtags

Quante volte hai visualizzato un messaggio del tipo: “#oro #anello, seguire #NomeNegozio #marca #gioielli”? Questo è il modo peggiore di rendere visibile un messaggio su Twitter. Fa veramente molto male all’occhio umano leggere tutti quegli hashtag e cercare di comprendere il messaggio. La cosa migliore è cercare di innovare il proprio messaggio, magari dedicando un po’ di tempo in più per scriverlo, ed utilizzare al massimo 3 hashtag in ogni tweet.

Acquisto di follower

L’acquisto di follower su Twitter è un argomento parecchio in voga negli ultimi tempi. Molte aziende ricorrono a questa tecnica al fine di trasmettere il messaggio di essere “popolari”. Ma dimenticano che i falsi follower non valgono praticamente nulla. Esistono vari strumenti online (come ad esempio StatusPeople) capaci di identificare il numero di account falsi presenti su Twitter.

Con il passare del tempo gli utenti reali si accorgeranno presto dell’inganno e si rifiuteranno di entrare in contatto con l’azienda. A volte anche Twitter piomba su tali account fasulli con un conseguente improvviso calo nel numero di follower. Il mio consiglio è di evitare assolutamente di acquistare follower su Twitter, ma impegnarsi a dialogare con i propri follower, anche se inizialmente sono pochi, e costruire la propria comunità di follower in maniera naturale.

Autopromozione

Un’azienda per promuoversi ha la necessità di condividere il proprio messaggio e per farlo con soli 140 caratteri deve inevitabilmente utilizzare parecchia creatività. Ma se l’azienda che vuole promuoversi su Twitter parla sempre di se stessa, senza offrire nessun altro spunto o contenuto utile e senza dialogare con i propri follower di sicuro non raggiungerà grossi risultati.

Mancata risposta ai commenti negativi

Uno dei più grandi errori che si possono commettere su Twitter è quello di non rispondere ai propri follower o, peggio ancora, eliminare i commenti negativi. Queste azioni, infatti, avranno come diretta conseguenza quella di generare un parere negativo riguardo la tua azienda. La vera essenza di Twitter (come anche quella degli altri social network più in generale) è “essere social” e di impegnarsi con i propri follower.

Gestisci i commenti negativi con tatto ed evita di scrivere qualcosa di dispregiativo che riguardi i follower autori dei commenti negativi.

Nessuna immagine del profilo

Questo sembrerebbe un consiglio scontato, ma ci sono molte aziende che aprono un account su Twitter e non si preoccupano minimamente di caricare il proprio logo aziendale come avatar, ma lasciamo il classico “uovo”.

Quindi, subito dopo esserti registrato su Twitter ricorda di cambiare l’immagine del profilo.

Biografia vuota

La biografia è quell’area di testo presente nel profilo di Twitter che andrebbe compilata per presentarsi ai potenziali follower. Non compilarla è un grave errore perché una biografia vuota non da nessuna immagine di te o dell’azienda che rappresenti.

Il mio consiglio è quello di spendere un po di tempo per scrivere una buona biografia che rappresenti al meglio l’azienda che intendi promuovere su Twitter, sarà tempo speso bene.

Richiesta di retweet ai propri follower

Il retweet (o semplicemente RT) consiste nel ripresentare un determinato Tweet ai propri follower. Più RT riceve un tweet, più diventa virale e di conseguenza popolare. Non c’è errore più antipatico e fastidioso di quello di chiedere un RT dei propri contenuti.

Se un tuo followers è veramente interessato ai contenuti che condividi, effettuerà da solo il RT senza che tu glielo chieda.