Stai cercando il modo di fare la E maiuscola accentata e vuoi conoscere quali tasti digitare? In questo articolo ti spiego come scrivere la E maiuscola accentata sulla tastiera. Sia essa ua tastiera per PC che per MAC e sia essa provvista o meno di tastierino numerico.

Online si leggono spesso degli articoli che utilizzano la E maiuscola seguita da un apostrofo (E’) al posto della È maiuscola grave o della É maiuscola acuta. Si tratta ovviamente di errori ortografici ma, purtroppo, molte persone non lo sanno o, non trovando soluzione, li ignorano. Questo problema nasce dalla mancanza di due tasti dedicati sulle tastiere con layout italiano. Infatti, su queste tastiere troviamo sia la è minuscola grave che la é minuscola acuta, ma non le loro corrispettive maiuscole.

Per poter scrivere la È e la É sulla tastiera dobbiamo avvalerci, quindi, di alcune sequenze di tasti, che ti descrivo qui di seguito.

Come fare la E maiuscola

Le combinazioni di tasti che permettono di scrivere la E maiuscola accentata sono le seguenti:

È (con accento grave)

ALT + 0200 oppure ALT + FN + 0200 oppure ALT + SHIFT + 9

ALT + 0200 oppure ALT + FN + 0200 oppure ALT + SHIFT + 9 É (con accento acuto)

ALT + 0201 oppure ALT + FN + 0201 oppure ALT + SHIFT + 8

Di seguito ti spiego più in dettaglio come scrivere la E maiuscola accentata.

Come fare la È maiuscola con accento grave

Se hai una tastiera PC Windows dotata di tastierino numerico, per fare la E maiuscola con accento grave devi utilizzare la seguente combinazione di tasti:

ALT + 0200

In pratica devi tenere premuto il tasto ALT e, senza rilasciarlo, digitare in successione i tasti 0,2,0,0 sul tastierino numerico.

Se possiedi una tastiera PC Windows senza tastierino numerico, per fare la E maiuscola con accento grave devi utilizzare la seguente combinazione di tasti:

ALT + FN + 0200

Devi tenere premuti contemporaneamente i tasti ALT e FN (funzione) e, senza rilasciali, digitare in successione i tasti 0,2,0,0 presenti nella parte alta della tastiera.

Se, invece, hai una tastiera Mac, per fare la E maiuscola con accento grave utilizza questa combinazione ti tasti:

ALT + SHIFT + 9

Quindi, mantenere contemporaneamente premuti i tasti ALT e SHIFT (maiuscolo) e, senza rilasciarli, digitare il numero 9.

Come fare la É maiuscola con accento acuto

Per fare la E maiuscola con accento acuto con la tastiera di un PC Windows dotata di tastierino numerico devi utilizzare la seguente combinazione di tasti:

ALT + 0201

In pratica devi tenere premuto il tasto ALT e, senza rilasciarlo, digitare in successione i tasti 0,2,0,1 sul tastierino numerico.

Per fare la E maiuscola con accento acuto con la tastiera di un PC Windows senza tastierino numerico devi utilizzare la seguente combinazione di tasti:

ALT + FN + 0201

Devi tenere premuti contemporaneamente i tasti ALT e FN e, senza rilasciali, digitare in successione i tasti 0,2,0,1 presenti nella parte alta della tastiera.

Se, invece, hai una tastiera Mac, per fare la E maiuscola con accento acuto utilizza questa combinazione ti tasti:

ALT + SHIFT + 8

Ovvero, mantenere contemporaneamente premuti i tasti ALT e SHIFT (maiuscolo) e, senza rilasciarli, premere il tasto 8.