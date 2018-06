In questo articolo ti spiego cosa devi fare per disattivare Ti ho cercato di Tre, il servizio offerto dalla compagnia di telefonia mobile Tre Italia che, tramite gli SMS, informa i propri utenti delle chiamate (e videochiamate) ricevute quando la propri alinea è occupata ed anche quando il telefonino è spento o non raggiungibile.

Disattivare “Ti ho cercato” di Tre contattando un operatore

Puoi contattare il centralino chiamando il 133 e successivamente seguire le indicazioni vocali per scoprire i dettagli dell’attuale offerta attiva sul tuo numero di telefono. Poi chiedi di verificare i costi del tuo piano telefonico e, infine, pigia sul tasto 9 per poter parlare con un operatore. Puoi anche contattare il centralino della Tre Italia collegandoti direttamente tramite i social network: Facebook o Twitter.

Disattivare “Ti ho cercato” di Tre tramite codice

C’è anche un metodo ancora più semplice e veloce per disattivare il servizio Ti ho cercato Tre. Ti basterà prendere il telefonino nel quale sia presente la SIM per la quale desideri disabilitare il servizio e aprire il dialer. Poi devi richiamare il tastierino numerico e comporre il codice *112#. Dopodiché pigiare sul pulsante per avviare la chiamata.

Dopo qualche secondo ti verrà mostrato un messaggio indicante lo stato di attivazione del servizio. Se il servizio dovesse risultare ancora attivo, assicurati di essere in una zona in cui sia presente un segnale “decente” e ripeti la procedura descritto prima.

Riattivare il servizio “Ti ho cercato” di Tre

In caso di ripensamenti, per riattivare “Ti ho cercato” di Tre ti basterò comporre il codice *111# sul tastierino numerico del tuo telefonino, avviare la chiamata ed aspettare che sullo schermo ti appaia il messaggio di conferma che indica che il servizio è stato effettivamente riattivato.

Ovviamente, puoi disattivare il servizio anche contattando direttamente un operatore di Tra Italia, utilizzando i metodi descritti prima per l’attivazione dello stesso servizio.

Se il messaggio di conferma non dovesse apparire sul tuo schermo puoi comporre il codice *113# ed avviare una telefonata. Dopo alcuni secondi ti verrà mostrato un messaggio che di dirà se il servizio è attualmente attivo o meno.