Sei stufo delle continue notifiche che Windows 10 ti segnala per chiederti se sei interessato ad installare la nuova versione di Office? Vuoi disabilitare queste notifiche? allora sei capitato nel posto giusto, perché di seguito ti spiego come fare. Se anche tu ricevi in continuazione le notifiche tipo Prova Office gratuitamente per un mese ma non sei interessato ad utilizzarlo, segui i passi descritti di seguito dove ti spiego passo per passo come disattivare le notifiche di Ottieni Office.

Microsoft ha inserito nel suo nuovo sistema operativo. Windows 10, un’applicazione chiamata Ottieni Office che serve, appunto, ad installare una versione di prova gratuita del nuovo Office 365. Periodicamente questa app, se non disattivata, ti suggerisce di scaricare ed installare Office. Se come me non sei per nulla interessato questo articolo fa proprio al caso tuo.

Disattivare le notifiche di Ottieni Office

Clicca sull’icona delle notifiche presente sulla barra delle applicazioni di Windows in basso a destra. Seleziona la voce Tutte le impostazioni e poi Sistema. Clicca sulla voce del menu a sinistra Notifiche e azioni. Alla voce Ottieni notifiche da questi elementi, individua Ottieni Office e disattiva questa opzione.

Da questo momento in poi non ti comparirà più nessun messaggio che ti chiederà di scaricare Office 2016 per provarlo gratuitamente per un mese. Facile vero?