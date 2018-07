In questo articolo ti illustro le principali differenze tra SEM, SEO e SEA. Spesso chi si rivolge ad una Web Agency ha bisogno di chiarimenti riguardo l’importanza del Web Marketing e, più nello specifico, del SEM o Search Engine Marketing. Una volta chiarito quanto sia fondamentale investire sul posizionamento del proprio sito ci si chiede com’è possibile raggiungere un buon risultato.

Cerchiamo di fare un po’ di chiarezza riguardo le sigle SEM, SEO e SEA. Cosa significano e cosa rappresentano? Quali sono le differenze tra SEM, SEO e SEA?

SEM

Il Search Engine Marketing o più semplicemente Search Marketing rappresenta l’insieme delle attività di web marketing svolte per migliorare la visibilità di una sito web attraverso i motori di ricerca. Rappresenta la somma di tutte le strategie, strumenti e canali che appartengono al marketing sui motori di ricerca. Questi strumenti possono essere suddivisi in SEO e SEA. L’obiettivo di un’attività SEM è di aumentare la percentuale di conversione di visitatori in clienti.

I principali metodi per promuovere il proprio sito web sui motori di ricerca sono due: SEO (Search Engine Optimization) e SEA (Search Engine Advertising). La differenza più evidente tra SEO e SEA la troviamo proprio nei risultati di ricerca. Gli annunci sponsorizzati tramite SEA solitamente vengono visualizzati a destra o in alto, poco sotto invece si trovano i risultati frutto della SEO, i cosiddetti risultati organici o naturali.

SEO

La Search Engine Optimization è l’insieme delle attività finalizzate a migliorare il posizionamento delle pagine di un sito web nelle SERP (Search Engine Results Page), in corrispondenza delle parole (o frasi) chiave ritenute più strategiche. Queste attività si concentrano principalmente su fattori di posizionamento on-site ed off-site. La SEO è un insieme di tecniche atte a rendere un sito “gradito” dai motori di ricerca e quindi a migliorane la posizione naturalmente nei risultati di ricerca.

Una valida attività SEO aumenta il numero di utenti targettizzati provenienti dai motori di ricerca, incrementando la visibilità del sito web e massimizzando il ritorno dell’investimento (ROI).

SEA

Il Search Engine Advertising (o Keyword Advertising) rappresenta la pubblicità sui motori di ricerca. Consiste nella pubblicazione di annunci sponsorizzati nelle SERP dei motori di ricerca, gestiti attraverso sistemi di Pay per Click. Questa attività di marketing permette di ottenere risultati rapidi e misurati, ma non è semplice creare e gestire una campagna di Pay per click che comporti un effettivo ritorno economico.

Il principale obiettivo di queste campagne è ottenere traffico potenzialmente orientato a generare risultati concreti, mantenendo un costo per click il più basso possibile. Più visite mirate a meno costo. In pratica, il SEA è un sistema di pubblicità online che, dietro pagamento, posiziona il sito ai primi posti dei risultati della ricerca (o SERP).

Conclusioni

I risultati che si ottengono da un’attività SEO sono solitamente lenti, ma hanno una durata più lunga nel tempo. Un sito che riesce ad arrivare nelle prime posizioni grazie al SEO è probabile che resterà li per molto tempo, sopratutto se aggiornato con costanza.

Il SEA, invece, garantisce un risultato veloce ma limitato per il tempo dell’investimento. Infatti, appena si smetterà d’investire il sito sparirà dai risultati promozionali.

Ora che ti è più chiaro cosa sono SEO e SEA, sarà anche più chiaro quale sia la scelta giusta da fare per il tuo sito e per la la attività, senza dimenticare che entrambi gli aspetti possono tranquillamente coesistere. Anzi, nella maggior parte dei casi, utilizzare entrambe le tecniche di promozione sui motori di ricerca è la scelta migliore per raggiungere i migliori risultati.