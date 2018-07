Solitamente troviamo i tubi corrugati all’interno di tracce scavate nei muri o sotto i pavimenti, per questo motivo vengono chiamati anche tubi per sottotraccia. I tubi corrugati sono fatti di materiale flessibile, in questo modo non c’è bisogno di creare curve rigide e si riesce ad avere una certa continuità nella stesura dell’impianto.

Il tubo corrugato garantisce una elevata resistenza meccanica, alta flessibilità e soprattutto praticità nell’assemblaggio con i cavetti elettrici.

Tipologie di tubi corrugati

L’acquisto di tubi corrugati è reso più facile grazie alle varie colorazioni dei tubi, utili all’installatore per distinguere la tipologia di cavi che verranno passati al loro interno. Il tubo corrugato in polipropilene normale, grazie alla sua tipologia di costruzione, garantisce una elevata resistenza meccanica, alta flessibilità e soprattutto praticità nell’assemblaggio con i cavetti elettrici.

La sezione del tubo può variare in base alla quantità di cavi che dovrà contenere. Esiste una categoria detta a doppia parete o corrugato pesante che viene utilizzata soprattutto in impianti industriali.

Utilizzo dei tubi corrugati

L’utilizzo di un tipo di tubo piuttosto che un altro dipende sempre dal tipo di impianto che si realizza. Di solito è il tecnico installatore a decidere quale tipologia di tubo mettere in opera per ottenere una migliore resa finale dei lavori.

Utilizzati nel settore automotive, i tubi corrugati garantiscono la protezione da tutte le aggressioni degli agenti atmosferici, dalle sostanze chimiche, le sorgenti di calore. Inoltre, eliminano la rumorosità e le interferenze. Si utilizzano solitamente per gli impianti dei gas di scarico oppure per passare i cavi di cablaggio delle automobili, i camper e le moto.

I tubi corrugati vengono spesso utilizzati anche per gli impianti elettrici. Passati sotto i pavimenti o all’interno di tracce ricavate nei muri. Per questo motivo vengono anche chiamati tubi per sottotraccia.

A volte vengono anche utilizzati per l’installazione di impianti antifurto.

Scegli il tubo corrugato più adatto alle tue esigenze >>