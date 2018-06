Al giorno d’oggi sempre più persone decidono di creare un proprio sito web per sponsorizzare la propria attività, il proprio brand o per pubblicizzare se stessi in quanto professionisti di un determinato settore.

Se però, dar vita ad un sito web a volte potrebbe risultare un’operazione difficile, in tuo aiuto è pronto a scendere in campo Wix.

La rivoluzione di Wix

In relazione alla domanda sul come creare un sito web, Wix è la risposta che stavi cercando.

Wix è uno strumento gratis di creazione di siti web che ti faciliterà nel dar vita ad applicazioni e portali on line. Anche senza avere conoscenze informatiche approfondite di FTP, PHP, MySql e CMS. L’unica cosa su cui dovrai concentrarti è il tuo sito.

Ti ho già parlato di Wix Code, la cui singolarità sta nell’offrirti la possibilità di creare contenuti ricchi, configurare collezioni di database, uniti a moduli personalizzati, cambiando il funzionamento del sito con i suoi API, creati con i componenti del Wix Editor, tenendo presente che tutti i contenuti creati sono compatibili con la SEO.

Il mondo Wix però non si limita alla sola creazione di siti web, ma anche del logo del tuo brand.

Come funziona Wix Logo Maker

Quando si decide di creare un proprio sito internet, una delle prime cose a cui pensare è il logo, tratto distintivo della tua azienda o servizio offerto, sarà visto ovunque, sia online che offline, in modo da far crescere la tua fama e far aumentare il numero dei tuoi clienti.

Come già detto prima, anche in questo caso esiste uno strumento Wix molto efficace che ti aiuterà a creare facilmente il tuo marchio di produzione: Wix Logo Maker. Si tratta di un generatore di logo, facile da utilizzare, adatto a qualsiasi livello di competenza informatica e che alla fine ti farà risparmiare sui costi.

Wix Logo Maker è per i loghi ciò che Wix è per i siti Web. Una soluzione sofisticata e completa, semplice ma super efficace. Utilizzarlo è davvero molto semplice. Ti verranno chieste alcune informazioni quali il nome del tuo marchio, la tua azienda e di cosa ti occupi. In base alle tue risposte, l’innovativo algoritmo genererà automaticamente una serie di immagini tra le quali scegliere.

A quel punto non ti resta altro da fare che scegliere la tua preferita e iniziare a personalizzarla. Dai caratteri all’icona, puoi cambiare tutto, per rendere il tuo marchio unico e inconfondibile. È possibile scaricare immediatamente il risultato da utilizzare in qualsiasi dimensione per i vari canali. Sito web, canali di social media, biglietti da visita, filigrane ed altro ancora.

Come creare un logo con Wix Logo Maker

In realtà è uno dei processi più veloci e intuitivi che potrai sperimentare su Internet. Ti basterà seguire questi semplici passaggi:

Apri il Wix Logo Maker e inserisci il nome del tuo marchio o attività.

Descrivi di cosa ti occupi o che servizio offri in modo da far capire all’algoritmo cosa dovrà trasmettere il tuo marchio.

Scegli tra alcuni design che più ti piacciono.

Seleziona il tuo preferito tra le opzioni generate automaticamente dall’algoritmo.

Personalizza il design del tuo logo in modo sia esattamente come lo immaginavi.

Scarica gratuitamente il risultato e preparati a mostrarlo ovunque.

Indubbiamente, Wix Logo Maker è lo strumento più versatile presente ad oggi in commercio che ti aiuterà a creare un logo dal design originale, realizzato in vari formati in base all’uso. Dai grandi cartelloni pubblicitari, fino ai biglietti da visita, sarà sempre impeccabile e mai fuori focus.

Ciò che Wix Logo Maker si propone di fare è di darti la possibilità di creare un logo che sia indelebile nel tempo. Ecco perché è fondamentale, chiedersi, durante le fasi di progettazione, come verrà visto da qui a 10 anni.

Inoltre, non è detto che il tuo marchio debba necessariamente mostrare cosa fai. Potrebbe essere anche una semplice immagine o l’iniziale di una lettera alfabetica in grado di attirare subito l’attenzione di chi lo vedrà.

Dovrai quindi capire bene quali sono le persone alle quali intendi rivolgerti e in base alle informazioni raccolte elaborare il tuo personale progetto. Infine, ricorda sempre che un logo accattivante è un logo aggiornato.

Dal momento che la tua creazione apparirà in vari luoghi, dalla tua pagina Facebook al tuo splendido sito Web, dovrai assicurarti che sia in linea con le ultime tendenze in materia di design.

Con l’aiuto di Wix Logo Maker riuscirai ad ottenere finalmente un logo fatto apposta per te, senza rivolgerti necessariamente ad un professionista, risparmiando così anche in termini monetari.

Avrai dunque la possibilità di progettare un logo professionale con il questo creatore di logo online, rispondendo ad alcune domande per conoscere i tuoi gusti, otterrai un design che rispecchi appieno la tua attività.

Ecco perché è fondamentale che Wix Logo Maker ti offra la possibilità di personalizzare al 100% il tuo logo in qualsiasi momento tu desideri al fine di avere il marchio che a lungo hai desiderato. Al momento finale del download, il tuo logo ti verrà fornito con tutti i diritti di utilizzo commerciale.

Risparmia tempo e denaro con Wix Logo Maker e preparati a conquistare tutti con il tuo accattivante logo.