Hai deciso di creare un nuovo sito web ma non sai proprio da dove partire? Hai paura che sia troppo difficile da realizzare? Sappi che grazie a Wix Code, realizzare un sito internet sarà facile come bere un bicchiere d’acqua!

Wix Code è uno strumento per creare un sito web gratis che ti faciliterà nel realizzare applicazioni e siti web, senza avere conoscenze informatiche approfondite di FTP, PHP, MySql e CMS. L’unica

cosa su cui dovrai concentrarti è il tuo sito!

La sua straordinarietà sta nel fatto che con Wix Code potrai configurare collezioni di database e creare contenuti ricchi, con l’aggiunta di moduli personalizzati. Inoltre, potrai cambiare il funzionamento del sito tramite le API, create con i componenti del Wix Editor. Inoltre, qualsiasi cosa crei è ottimizzata per la SEO.

Cosa fa Wix Code

Wix Code è dotato di tante funzioni utili, come ad esempio la memorizzazione e gestione illimitata di dati, la configurazione delle collezioni e memorizzazione dei dettagli di chi visita il tuo sito e la

memorizzazione delle informazioni sui prodotti.

Scegli tu come e dove utilizzare questi dati nel tuo sito controllando chi può aggiungere, modificare e visualizzare il tuo sito.

Puoi gestire in maniere separata i contenuti dalle immagini o foto che inserirai nel tuo sito. In questo modo potrai modificare il testo o un’immagine nel tuo database senza influire sul suo aspetto.

Creare pagine dinamiche: puoi realizzare anche 100 pagine nuove, ognuna con URL personalizzata e un contenuto unico.

Wix Code ti aiuterà anche ad organizzare ogni singola categoria ed aggiornare facilmente i contenuti dal tuo database. Grazie alla funzione “ingresso utente” potrai creare moduli di domanda, creare quiz o rivedere intere sezioni senza dover scrivere una singola riga di codice.

Infatti, tutti i dati raccolti verranno automaticamente memorizzati all’interno del tuo database e potranno essere richiamati ovunque nel tuo sito.

Wix Code crea qualsiasi tipo di sito web tramite le API JavaScript. Grazie alle quali, Wix Code riesce a controllare completamente la funzionalità del sito. Dagli elementi Wix ai database, per eseguire il backup dei file, incluso il recupero ed il routing.

Ovviamente, puoi creare applicazioni web facilmente nell’editor aggiungendo la tua logica in JavaScript. E ricorda sempre che puoi effettuare chiamate API esterne dall’applicazione Web o puoi

esporre la tua applicazione web con API, il tutto senza impostare alcun server.

Come utilizzare Wix Code

Innanzitutto dovrai attivare lo strumento per sviluppatori, grazie al quale Wix Code aggiungerà funzionalità avanzate all’Editor Wix, consentendoti di creare un sito interattivo e dinamico.

La procedura è davvero semplice:

Attiva lo strumento per gli sviluppatori selezionando la relativa casella di controllo nel menu strumenti dell’Editor.

Una volta fatto ciò, si aprirà il pannello proprietà e se lo chiudi puoi aprirlo nuovamente dal menu strumenti .

e se lo chiudi puoi aprirlo nuovamente dal menu . Nella parte inferiore dell’editor vedrai la comparsa di un pannello di codice, mentre a sinistra dell’editor verrà aggiunta la barra laterale della struttura del sito.

Altri elementi sono disponibili nel menu aggiungi come User Input e Database.

Altra cosa necessaria da fare è creare una raccolta di database per memorizzare i contenuti del tuo sito o per raccogliere informazioni inviate dagli utenti. Ovviamente però dovrai definire le autorizzazioni in modo da controllare ciò che i tuoi utenti possono fare con i dati del tuo sito.

In questo caso, nella barra laterale struttura sito, dovrai fare clic sull’icona accanto a database e selezionare nuova raccolta, si aprirà la schermata introducing collections e quindi cliccare

su start creating. Verrà visualizzata la schermata crea una raccolta dati e a questo punto puoi dare alla tua collezione un nome. Dall’elenco a discesa, seleziona l’utilizzo previsto per la tua raccolta. Come ultimo step devi autorizzare gli utenti che desideri che leggano, scrivano, modifichino o eliminino i tuoi dati.

Aprendo il content manager potrai creare una raccolta, cioè una tabella in stile fogli di calcolo che consente di aggiungere contenuti alla raccolta del database. Ora puoi progettare la formula del tuo modulo, cliccando dal menu aggiungi. Seleziona ingresso utente e trascina elementi dall’input utente nella pagina per progettare e disegnare il modulo. Puoi inserire elementi come input, casella di testo, pulsanti di scelta rapida e una volta concluso questo step dovrai impostare i tuoi elementi.

Molto importante è aggiungere un set di dati in modo da collegare gli elementi alla tua collezione e per far ciò dovrai decidere con quale raccolta desideri che un utente si connetta e se debba o meno interagire con essa. Una volta configurato il set di dati, è possibile collegare i tuoi elementi ad esso. A questo punto puoi provare il tuo modulo in anteprima e non preoccuparti: il contenuto inviato verrà salvato nel database di Sandobox e se soddisfatto puoi mettere il tuo sito on line.

Attualmente Wix code è ancora in fase beta, ma è già possibile accedere a tutte queste sue incredibili funzioni. Non ti resta che liberare la tua fantasia e prepararti a realizzare in un semplice

clic il tuo nuovo sito web!