Senti parlare sempre più spesso di Twitter ma non hai ben capito di cosa si tratta?

Nessun problema: in questo articolo provo a chiarirti le idee.

Twitter è un social network che utilizza microblogging (comunicare più o meno in 140 caratteri), in cui sono gli utenti a fornire aggiornamenti su ciò che stanno facendo e sulle loro ricerche ed è un modo interessante per condividere link.

Gli aggiornamenti vengono visualizzati sulla pagina del profilo dell’utente e gli utenti hanno la possibilità di condividere i loro “tweet” con il pubblico in generale o solo con gli amici.

Come utile strumento di networking, Twitter ha molte applicazioni per le imprese come ad esempio la creazione di reti personali.

Quali benefici si possono avere usando Twitter

Generare traffico . I link possono essere condivisi tramite microblogging ed attraverso il profilo utente.

. I link possono essere condivisi tramite microblogging ed attraverso il profilo utente. Coinvolgimento del pubblico . Twitter può essere usato per informare i propri clienti di, ad esempio, offerte speciali, eventi o nuovi prodotti in modo veloce e gratuito.

. Twitter può essere usato per informare i propri clienti di, ad esempio, offerte speciali, eventi o nuovi prodotti in modo veloce e gratuito. Customer tracking . Seguendo gli utenti di Twitter dello stesso settore o del tuo target, è possibile scoprire cosa pensano della tua azienda, del tuo marchio e delle tendenze di mercato.

. Seguendo gli utenti di Twitter dello stesso settore o del tuo target, è possibile scoprire cosa pensano della tua azienda, del tuo marchio e delle tendenze di mercato. Promozione attraverso il proprio blog . Gli utenti possono impostare feed verso il loro profilo. Tutti i post del blog diventano uno strumento per mantenere costantemente legati gli utenti interessati.

. Gli utenti possono impostare feed verso il loro profilo. Tutti i post del blog diventano uno strumento per mantenere costantemente legati gli utenti interessati. Velocità e facilità d’uso . Il limite di 140 caratteri e l’interfaccia semplice ed intuitiva consentono agli utenti di raggiungere gruppi di grandi dimensioni istantaneamente e con pochissimo sforzo.

. Il limite di 140 caratteri e l’interfaccia semplice ed intuitiva consentono agli utenti di raggiungere gruppi di grandi dimensioni istantaneamente e con pochissimo sforzo. Stabilire credibilità . Tramite la condivisione di articoli ed esperienze su uno specifico argomento, gli utenti possono creare rapidamente una discussione su di esso in modo da ottenere una fonte credibile da cui attingere.

. Tramite la condivisione di articoli ed esperienze su uno specifico argomento, gli utenti possono creare rapidamente una discussione su di esso in modo da ottenere una fonte credibile da cui attingere. Stabilire coinvolgimento . Twitter consente agli utenti di creare un coinvolgimento profondo con i clienti tramite un elevato livello di comunicazione. Gli aggiornamenti costanti per i clienti e gli altri utenti interessati da luogo ad un profondo senso di coinvolgimento.

. Twitter consente agli utenti di creare un coinvolgimento profondo con i clienti tramite un elevato livello di comunicazione. Gli aggiornamenti costanti per i clienti e gli altri utenti interessati da luogo ad un profondo senso di coinvolgimento. Accesso tramite smartphone. Gli utenti che sono in strada possono inviare in modo semplice aggiornamenti tramite il loro cellulare, questo gli premette anche di essere collegati durante conferenze e spostamenti.

Qualche suggerimento su come utilizzare Twitter



Non utilizzare Twitter soltanto per promuovere la tua attività o il tuo prodotto. Inserisci anche post sulle tendenze del settore oppure dai spazio ad esperienze personali.

Incoraggia le conversazioni ponendo domande al tuo pubblico.

Quando vuoi promuovere un post di un blog o la sua realizzazione, non postare solo un link, ma inserisci anche una spiegazione ed un’immagine, in modo da incoraggiare gli utenti interessati a cliccare su di esso.

Inserisci post regolarmente e commenta gli altri tweet.

Per poter utilizzare Twitter, ovviamente, devi prima di tutto registrarti. Di seguito ti spiego come fare.

Come registrarsi a Twitter