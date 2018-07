SEO, o Search Engine Optimization, letteralmente vuol dire ottimizzazione per i motori di ricerca. Ma in pratica rappresenta tutte quelle attività e tecniche utili a migliorare il posizionamento nei motori di ricerca di uno specifico sito web. Un buon posizionamento di un sito web nelle SERP dei motori di ricerca è funzionale alla visibilità dei prodotti/servizi venduti.

Queste attività di ottimizzazione vengono attuate su tutti gli elementi che compongono una specifica pagina web: URL, grafica, layout, tag, contenuti, link ed altre tecnologie di interazione.

Tramite queste attività si può ottenere un miglioramento nel posizionamento di un sito web sui motori di ricerca. Di conseguenza ci sarà un aumento del traffico organico su quel sito web. Come è facile intuire, i primi risultati nelle SERP hanno più probabilità di essere visti e quindi cliccati dagli utenti.

Tali tecniche si dividono in On page (ottimizzazioni del sito web) ed Off page (attività svolte al di fuori del sito web) e si basano su una lunga lista di segnali di ranking, comunemente chiamati “Fattori SEO”.

Principali attività SEO

Robots and sitemap optimization : garantire l’accessibilità a spider e crawler dei motori di ricerca alle informazioni presenti sul sito web.

: garantire l’accessibilità a spider e crawler dei motori di ricerca alle informazioni presenti sul sito web. Code and error optimization : controllare del codice sorgente e correggere eventuali errori.

: controllare del codice sorgente e correggere eventuali errori. URL optmization : ottimizzare della struttura del sito e degli URL.

: ottimizzare della struttura del sito e degli URL. Seo copywriting : ottimizzazione dei contenuti del sito web.

: ottimizzazione dei contenuti del sito web. Backlink optimization : ottimizzazione del profilo dei backlink in entrata (quantità, qualità e pertinenza).

: ottimizzazione del profilo dei backlink in entrata (quantità, qualità e pertinenza). Link optimization : migliorare il profilo dei link (sia interni che esterni) presenti sul sito web.

: migliorare il profilo dei link (sia interni che esterni) presenti sul sito web. Image optimization: ridurre il peso delle immagini presenti sul sito ed ottimizzare il loro Tag alt.

Il SEO Specialist

Il professionista che si occupa di posizionamento nei motori di ricerca viene denominato SEO Specialist. Il suo compito è quello di studiare gli algoritmi dei motori di ricerca, e mettere in atto tutte le strategie che consentono di far scalare le serp dei motori di ricerca ad un sito web o ad una singola pagina web, aumentando di conseguenza la loro visibilità.

L’attenzione del SEO Specialist è rivolta sia agli elementi del sito (chiamati criteri on-site) quali contenuti, codice e relazione tra le singole pagine, sia alle relazioni del sito con gli altri siti presenti su internet (chiamati criteri off-site).

Sinonimi di SEO