Le soluzioni web di G Suite offrono una tale mobilità da permettere ai lavoratori della tua azienda di utilizzare i dati ed i programmi sia dal computer in ufficio che da qualsiasi dispositivo mobile, in tutto il mondo!

Cos’è G Suite?

G Suite, in precedenza chiamato Google Apps, è un insieme di programmi ed un sistema di archiviazione file (Cloud) a cui è possibile accedere in qualsiasi momento ed in qualsiasi luogo con un qualsiasi browser web (ovviamente meglio se Chrome) ed una connessione ad Internet, senza il bisogno di acquistare ed installare nessun software. Accesso da PC, computer portatile, tablet o telefono.

Con G Suite i dati e le applicazioni sono gestiti dai data center di Google, altamente sicuri e affidabili. G Suite consente alle aziende di utilizzare il proprio nome dominio, in modo da ricevere ed inviare la posta elettronica con le proprie caselle (ad esempio: tuonome@tuazienda.it).

Ovviamente bisogna essere sempre collegati alla rete per lavorare, anche se c’è una funzione offline che salva in bozza ogni lavoro o email scritta da PC o dispositivo mobile.

Cosa include l’offerta di G Suite?

Gmail

E-mail aziendale con la ricerca powered by Google, senza pubblicità. Ampio spazio di archiviazione, supporto offline, indirizzi e-mail personalizzati e molto altro.

Google Calendar

Calendari online integrati, progettati per i team. Programma con semplicità le riunioni in orari che vanno bene per tutti, ricevi promemoria per le riunioni e condividi i calendari.



Google+

Social network aziendale. Collabora con i tuoi colleghi su un social network aziendale sicuro.

Hangouts Chat

Messaggistica sicura per il tuo team di lavoro.

Hangouts Meet

Videoconferenze per la tua azienda. Chiamate telefoniche e video chiamate e riunioni video di facile accesso. Una piattaforma di messaggistica completa, ideata per i team di lavoro.

Google Drive

Google Drive ti consente di archiviare i tuoi file nella cloud e di accedervi da qualunque luogo ed in completa sicurezza. Archivia, condividi e accedi ai tuoi file in un’unica posizione sicura. Ottieni tutto lo spazio di archiviazione che ti serve.

Google Cloud Search

Potenti funzioni di ricerca in tutti i prodotti G Suite. Le informazioni di cui hai bisogno, esattamente quando ti servono grazie alla ricerca Google, sviluppata per G Suite.

Documenti Google

Con Documenti di Google puoi creare e modificare i tuoi documenti di testo direttamente nel browser, senza la necessità di un software dedicato. Più persone possono lavorare contemporaneamente e tutte le modifiche vengono salvate in modo automatico. Uno strumento completo di elaborazione di testi per i team. Puoi esportare il tuo lavoro nei formati .docx, .pdf, .odt, .rtf, .txt o .html.

Fogli Google

Lavora insieme agli altri membri della tua azienda sullo stesso foglio di lavoro, contemporaneamente. Grazie a Fogli di Google puoi collaborare all’analisi dei dati su fogli di lavoro intelligenti. Puoi importare fogli di lavoro Excel ed esportare il tuo lavoro nei formati .pdf, .xlsx, .csv, .html, .ods o .txt.

Moduli Google

Crea moduli personalizzati per sondaggi e questionari senza alcun costo aggiuntivo. Moduli di Google ti permette di creare facilmente sondaggi e moduli che si adattano ad ogni tua esigenza. Puoi, inoltre, invia i sondaggi creati sondaggi direttamente ai tuoi clienti.

Presentazioni Google

Questo prodotto ti consente di realizzare presentazioni dall’aspetto professionale direttamente nel browser web. Come per gli altri servizi di G Suite, anche su Presentazioni di Google, più persone possono lavorare contemporaneamente.

Google Sites

Spazi e siti condivisi per i team di lavoro. Sites di Google ti permette di creare siti web ad alto impatto, consultabili dal tuo team aziendale, senza la necessità di utilizzare codici html o css. Puoi integrare sui tuoi siti i contenuti degli altri strum,enti G Suite.

App Maker

Questo servizio è incluso solo nelle versioni Business ed Enterprise di G Suite. Con Google App Maker puoi creare applicazioni che consentono alla tua azienda di accelerare i flussi di lavoro o adattare i processi interni alle tue esigenze per restare all’avanguardia.

Google Keep

Prendi nota rapidamente di tutto ciò che ti ispira e delle scadenze da ricordare. Comodissimo strumento per segnare le cose importanti che ti permette di aumentare la produttività. Crea note in collaborazione con i membri del tuo team e imposta promemoria per rispettare i tempi.

Quanto costa G Suite?

Esistono tre differenti versioni di G Suite, a prezzi differenti:

Basic.

Business.

Enterprise.

Puoi provare gratuitamente G Suite per 14 giorni.

G Suite Basic

Suite professionale per l’ufficio con 30 GB di spazio di archiviazione al costo di € 4 al mese (oppure € 40 all’anno) più IVA per utente. Un singolo utente può avere più indirizzi email. Inclusa nel pacchetto l’assistenza clienti 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 (telefono, e-mail e chat).

G Suite Business

Suite per l’ufficio ottimizzata, con spazio di archiviazione illimitato. Costa € 8 al mese (oppure € 96 all’anno) più IVA per utente. Incluso nel pacchetto lo spazio di archiviazione illimitato (oppure 1 TB per utente, se gli utenti sono meno di 5). Assistenza telefonica, via e-mail e online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7.

G Suite Enterprise

Suite premium per l’ufficio con funzionalità e controlli avanzati. Costa € 26 al mese (oppure € 276 all’anno) più IVA per utente. Assistenza telefonica, via e-mail e online 24 ore su 24 e 7 giorni su 7. spazio di archiviazione illimitato (oppure 1 TB per utente, se gli utenti sono meno di 5).

Conclusioni

Per riassumere, G Suite può essere definita una suite di software e strumenti di produttività per la collaborazione ed il cloud computing. Maggiori informazioni sul sito ufficiale.