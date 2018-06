Se non riesci a visualizzare correttamente le pagine web che visiti, probabilmente hai bisogno di svuotare la cache del browser web. Così facendo, “costringi” il tuo navigatore a scaricare le versioni più aggiornate dei siti web visitati.

Cos’è la cache del browser?

Ogni volta che navighi su un sito internet, il tuo computer memorizza alcuni dati (file e cookies) e li immagazzina in una memoria temporanea chiamata Cache (o cache memory). Per non arrivare alla saturazione di questa memoria, o per visualizzare le pagine aggiornate all’ultima modifica, è consigliabile svuotare ogni tanto la Cache.

Come si svuota la cache del browser?

Google Chrome

Per cancellare la cache su Google Chrome è sufficiente cliccare sull’icona con i tre puntini (in alto a destra):

Seleziona la voce Altri strumenti .

. Poi Cancella dati di navigazione .

. Seleziona il periodo, il contenuto e clicca su Cancella dati di navigazione.

Microsoft Edge

La cache di Microsoft Edge si cancella cliccando sull’icona raffigurante tre puntini (in alto a destra):

Poi Impostazioni nel menu.

nel menu. Seleziona la voce Cancella dati delle esplorazioni .

. Poi Scegli gli elementi da cancellare .

. Spunta la casella collocata accanto alla voce Dati e file memorizzati nella cache .

. Cliccare infine su Cancella.

Mozilla Firefox

Per cancellare la cache dal browser Firefox, basta cliccare sul pulsante dei menu (le tre barrette orizzontali in alto a destra), poi:

Cronologia .

. Cancella la cronologia recente .

. Scegli quali dati vuoi eliminare.

Poi scegli l’intervallo di tempo da cancellare e clic su Cancella adesso.

Apple Safari

Se utilizzi un Mac e navigare in rete con Safari, puoi svuotare la cache nel seguente modo: