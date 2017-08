Stai cercando il modo per nascondere numero cellulare? Allora leggi questo articolo.

Nella vita prima o poi ti capita, per svariati motivi, di dover telefonare a qualcuno nascondendo il numero di telefono.

Se ti da fastidio che il tuo numero possa comparire in una telefonata verso qualcuno che non conosci, niente paura. Puoi facilmente nascondere il tuo identificativo facendo in modo che sul telefono del destinatario non appaio nessun numero. Ti basterà disattivare l’invio dell’ID chiamante tramite le impostazioni del tuo cellulare. Nascondere l’ID chiamante non ha nessun costo aggiuntivo sulla tua normale tariffa telefonica.

Ovviamente ti consiglio di non abusare di questa possibilità e di limitarti ad usarla sono per tutelare la tua privacy o, al massimo, per fini ludici. Non mi assumo nessuna responsabilità circa l’utilizzo improprio fatto delle informazioni riportate in questo articolo.

Ci tengo a precisare che nascondendo l’ID del chiamante non ti nascondi completamente. Infatti, anche se il telefono del destinatario non riceverà il tuo numero di telefono, sia le autorità che gli operatori telefonici potranno risalire alla tua identità. Inoltre, se il destinatario utilizza un servizio per risalire al numero nascosto del chiamante, quest’ultimo non può accorgersene.

Come nascondere numero su Android

Se possiedi uno smartphone Android puoi nascondere numero cellulare in due modi.

Il primo è quello di comporre il seguente codice prima del numero di telefono del destinatario: #31#. Il destinatario riceverà la tua telefonata e sul display gli apparirà la dicitura numero sconosciuto o numero privato. In questo modo nascondi il tuo numero di telefono solo alla telefonata in questione. Infatti, se successivamente effettui un’altra telefonata senza anteporre il suddetto codice il tuo ID chiamante sarà visibile.

Il secondo metodo per nascondere numero cellulare su Android puoi effettuarlo tramite le impostazioni. Apri il dialer, premi sull’icona con i tre puntini verticali per aprire il Menu, poi vai su Impostazioni, Altre impostazioni ed infine ID chiamante. A questo punto ti basterà spuntare la voce Nascondi numero. In questo modo disabiliterai l’invio del tuo numero di cellulare per tutte le future chiamate che effettuerai. Per poter mostrare nuovamente il tuo numero dovrai effettuare la procedura inversa.

Come nascondere numero su iPhone

Se hai un iPhone hai sempre due modi per nascondere numero cellulare.

Il primo è lo stesso che abbiamo visto poco fa per Android, anteporre il codice #31# al numero da chiamare.

Il secondo modo è utilizzare le Impostazioni del tuo iPhone, seleziona la voce Telefono, poi Mostra ID e sposta su OFF levetta accanto alla voce Mostra ID chiamante. Per rendere di nuovo visibile il tuo numero di telefono ti basterà spostare su ON questa levetta.

Come nascondere numero su Windows 10

Come per Android e iPhone, per nascondere il tuo numero cellulare su windows 10 per una singola chiamata ti basta aggiungere prima del numero da chiamare il seguente codice: #31#.

Se, invece, vuoi nascondere numero cellulare, per tutte le future telefonate apri il dialer, pigia sull’icona relativa alle chiamate recenti o ai contatti, poi seleziona il pulsante (…) in basso a destra e scegli la voce Impostazioni. Nella finestra che appare seleziona la voce Nessuna dal menu a tendina Mostra il mio numero a. Per ripristinare la visualizzazione del numero ti basta selezionare dallo stesso menu una delle seguenti voci: Tutti o I miei numeri, in quest’ultimo caso il tuo numero apparirà soltanto ai contatti presenti nella tua rubrica.