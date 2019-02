Come creare un logo online

Negli ultimi anni si sono sviluppate diverse tipologie di business online, questo significa che ogni attività commerciale può (e deve!) creare un proprio sito web tramite il quale vendere prodotti o servizi online.

Per questo motivo, si moltiplicano i loghi che accompagnano il nome dell’azienda.

Va da sé che, per una qualsiasi attività, avere un logo è molto importante e in molti casi averlo in poco tempo è sicuramente un vantaggio.

Questi loghi devono fare in modo che rimangano ben impressi nella mente dei consumatori, insieme ai servizi o ai prodotti che quelle azienda producono.

L’importanza del logo

Durante la mia attività professionale mi è capitato spesso di imbattermi in persone che preferiscono creare autonomamente il proprio logo.

Certo, potresti provare anche tu a realizzare il logo della tua azienda, ma ti assicuro che non è affatto facile ed i risultati non sempre sono ottimali, per cui molto probabilmente finirai con il rivolgerti comunque ad un professionista, come fanno quasi tutti.

Il logo è la rappresentazione visiva dell’azienda attraverso cui le persone identificano una serie di prodotti o servizi.

Come per qualsiasi attività professionale, anche nella realizzazione loghi non ci si può improvvisare.

Per creare un logo con relativo marchio che possa attirare la gente con chiarezza, armonia, bellezza, colore, sintesi e leggerezza occorre qualcuno che sappia come lavorare con l’arte e la grafica.

Come si crea normalmente un logo

Un logo si ottiene con un lavoro di grafica e di progettazione che richiede tempo.

Il professionista incaricato della realizzazione di un logo deve innanzitutto comprendere bene le intenzioni del cliente e, poi, scegliere il materiale migliore si cui “fare pratica” nel crearlo (carta o cartoncino) prima di passare al lavoro su PC.

Deve valutarne le dimensioni, la leggibilità, i colori e poi passare alle prove grafiche su computer.

Sicuramente rivolgersi ad un professionista che lavora in questo modo garantisce la realizzazione di un logo vincente, ma chiaramente ha un costo abbastanza elevato e richiede dei tempi di realizzazione mediamente lunghi, anche se questi fattori ovviamente variano da professionista a professionista.

Ma, se non hai molto tempo aspettare i tempi di grafico per la realizzazione del tuo logo ma lo vuoi pronto il prima possibile, una felice idea alternativa è quella di rivolgerti a Logomaster.

Con Logomaster il tuo logo in cinque minuti

Grazie al servizio rapido del sito Logomaster, puoi realizzare il tuo logo in cinque minuti.

La progettazione e la produzione del logo sono gratuite, dopo di che una volta visionato ed accettato con soddisfazione il risultato potrai pagare un una tantum per il servizio di vendita.

Di seguito ti riporto i costi di realizzazione di un logo su Logomaster.

Qualsiasi sia la tua scelta, il tuo logo ti verrà consegnato in formato PNG trasparente, in modo da poterlo adattare su qualsiasi sfondo senza problemi.

Basic: € 22 . Prevede la realizzazione di un logo a risoluzione normale (~ 1024 px x 1024 px) e solo con i colori originali del logo.

. Prevede la realizzazione di un logo a risoluzione normale (~ 1024 px x 1024 px) e solo con i colori originali del logo. Premium: € 66 . Questo servizio prevede la creazione di un logo a risoluzione elevata (~ 4096 px x 4096 px) e, oltre ai colori originali, include anche una versione in bianco e nero. Inoltre ti verrà fornito il logo anche in formato SVG vettoriale ridimensionabile, con risorse per i social media, filigrana professionale, nome dei font e tavolozza dei colori utilizzati, linee guide del marchio. Tutti i loghi Premium sono adatti, oltre che all’utilizzo online, anche per la stampa.

. Questo servizio prevede la creazione di un logo a risoluzione elevata (~ 4096 px x 4096 px) e, oltre ai colori originali, include anche una versione in bianco e nero. Inoltre ti verrà fornito il logo anche in formato SVG vettoriale ridimensionabile, con risorse per i social media, filigrana professionale, nome dei font e tavolozza dei colori utilizzati, linee guide del marchio. Tutti i loghi Premium sono adatti, oltre che all’utilizzo online, anche per la stampa. Enterprise: € 189. Include tutte le caratteristiche dettagliate del Premium ed in più offre la possibilità di farsi ritoccare e perfezionare il logo da un designer professionista.

Crea il tuo logo gratis con Logomaster che all’attivo vanta oltre 56000 loghi realizzati ed almeno 3000 aziende sono dichiaratamente soddisfatte di questo servizio.

Logomaster fa davvero un buon lavoro specialmente nel fornirti graficamente tutto ciò che ti occorre per poter stampare il tuo logo anche subito, inoltre costa meno di un grafico.