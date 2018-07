Se intendi massimizzare i tuoi investimenti online, il tuo obiettivo principale sarà creare landing page efficaci. Infatti, una landing page ben organizzata associata a dei contenuti persuasivi di qualità, può diventare uno strumento molto potente da utilizzare in una campagna di web marketing.

Cos’è una landing page?

Le landing page sono pagine web progettate per convincere l’utente a compiere una determinata azione. Questa azione può essere l’acquisto di un prodotto o di un servizio oppure l’iscrizione ad un sito web o ad una newsletter o, ancora, il download di un file. In breve, una landing page è una pagina web di atterraggio dove arriva un utente che proviene da una campagna pubblicitaria online.

Per ottenere buoni risultati da una campagna di web marketing, oltre alla qualità del traffico, alla sua quantità ed all’efficacia dei messaggi pubblicitari, hai sicuramente bisogno di landing page efficaci che permettano di finalizzare tutto il lavoro di marketing.

Creare landing page efficaci

Se non dedichi abbastanza tempo e risorse alla progettazione delle tue landing page, non sarai mai in grado di ottenere i risultati che desideri. L’utente che visita la tua landing page non esegue l’azione di conversione? Allora segui questi preziosi suggerimenti per impostare una landing page persuasiva.

Principali componenti di una landing page

Titolo.

Immagine del prodotto o servizio.

Messaggio promozionale.

Invito all’azione.

Nome dell’azienda.

Attira l’attenzione

Il principale elemento che si occupa di attirare l’attenzione è il titolo (o headline). Assicurati dunque che il titolo sia ben visibile, mostrandolo nella parte superiore della pagina sulla quale si dirige lo sguardo dell’utente.

Cerca di inserire nel titolo la tua frase chiave, confermando al visitatore che è “atterrato“ nel posto giusto. Ed assicurati che il titolo dia una breve definizione del servizio o del prodotto che intendi vendere. Ricorda sempre che l’incoerenza genera confusione e dissuade il visitatore dal compiere la conversione.

Crea una pagina semplice, leggibile ed accattivante

Organizza la pagina di atterraggio in modo che il visitatore possa coglierne il senso anche saltando da un punto all’altro senza soffermarsi a leggere ogni frase. Considera che la maggior parte degli utenti legge velocemente e con distrazione.

Per invogliare l’utente ad iniziare il processo di conversione, scrivi in modo chiaro e comprensibile ed utilizza titoli e sottotitoli per mettere in evidenza gli elementi chiave.

Considera che hai all’incirca dai 3 ai 6 secondi per rendere il tuo messaggio appetibile. Dunque assicurati che venga compreso rapidamente.

Utilizza gli stili per mettere in evidenza i concetti chiave

Sfrutta l’utilizzo del grassetto, del corsivo e di altri elementi grafici per indirizzare lo sguardo del navigatore verso il percorso da te progettato in precedenza, con lo scopo di portarlo all’azione di conversione. Non dimenticare di invitare l’utente a compiere l’azione che desideri attraverso l’utilizzo di call to action (ovvero inviti all’azione). Come ad esempio pulsanti, immagini o link ben evidenti.

La miglior posizione per la call to action è in alto a destra. Dopo aver letto il titolo infatti l’occhio dell’utente si sposta naturalmente a destra, questa dunque è la posizione migliore per disporre un pulsante, prevedendo il comportamento del visitatore.

Sfrutta le liste puntate e numerate

Le liste sono ottimi strumenti per riassumere le caratteristiche ed i benefici della tua offerta. L’utente apprezzerà l’organizzazione e la chiarezza.

Sfrutta le immagini al minimo

Ricorda che alcune immagini possono non agevolare l’utente ma confonderlo. Disorientando la sua attenzione non otterrai il tuo obiettivo di conversione. Utilizza dunque solo immagini che siano coerenti con il prodotto che vuoi promuovere posizionandole in alto a sinistra e rendile cliccabili. Descrivi anche i benefici principale della tua offerta, invitando l’utente ad agire.

Scrivi contenuti pertinenti

Assicurati che la tua pagina di arrivo abbia contenuti validi per il visitatore e il più possibile pertinenti con il tuo annuncio pubblicitario da cui il navigatore proviene.

Rimani fedele al tuo obiettivo e conquista la fiducia del tuo cliente

Fornisci informazioni valide sul prodotto. Assicurati che l’utente comprenda chiaramente tutte le informazioni proposte. Il visitatore deve avere la certezza di potersi fidare di quello che vede, conquisterai affidabilità ed integrità.