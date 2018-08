Molto spesso chi ha acquistato un iPhone desidera poter leggere la posta direttamente dal nuovo smartphone. La configurazione, però, non è sempre immediata ed intuitiva. Allora la domanda nasce spontanea: come configuro la posta elettronica sul mio iPhone?

Configurare email su iPhone

Vediamo com’è possibile farlo in pochi e semplici passi. Ti basterà cliccare sull’icona Impostazioni e successivamente sulla voce Email, contatti, calendari. Una volta fatto ciò, dovrai cliccare alla voce Aggiungi account.

Bene, adesso il tuo iPhone ti consiglierà degli account predefiniti, ma tu dovrai cliccare su Altra e subito dopo Aggiungi account email.

Ottimo, sei arrivato con appena cinque passaggi al menu dove inserire i tuoi dati: Impostazioni → Email → Aggiungi account → Altra → Aggiungi account email.

Ecco come compilare il tutto

Nome : Quello che preferisci. È il nome che apparirà a chi riceverà le tue email.

: Quello che preferisci. È il nome che apparirà a chi riceverà le tue email. Indirizzo : semplicemente il tuo indirizzo email per esteso.

: semplicemente il tuo indirizzo email per esteso. Password : la password del tuo indirizzo email.

: la password del tuo indirizzo email. Descrizione: Non è necessaria, ma se hai più indirizzi aiuterà a differenziarli.

Successivamente basterà fare click su Salva, in alto a destra.

Dopo averlo fatto, configuriamo la ricezione delle mail. Dovrai tappare su Pop e successivamente compilare i seguenti campi:

Nome Host: È il server in entrata.

È il server in entrata. Nome utente: Vale a dire il tuo indirizzo email.

Vale a dire il tuo indirizzo email. Password: La password della tua casella di posta.

Clicca ancora su Salva, ora tocca configurare l’invio delle email. Qui basterà compilare solo il seguente campo:

Nome Host: È il server in uscita.

Cliccando su salva, il tuo iPhone sarà configurato, ma attenzione!

Al primo tentativo lo smartphone ti restituirà il seguente messaggio: “Impossibile connettersi con SSL, vuoi provare a configurare l’email senza SSL?”, ti basterà rispondere Sì ed il tuo indirizzo email sarà funzionante, sia in entrata che in uscita.

Configurare email Aruba su iPhone

Se hai un indirizzo email con Aruba la procedura è leggermente più complicata, vediamo come fare.

Seguiamo i soliti passaggi: Impostazioni → Email → Aggiungi account → Altra → Aggiungi account email. A questo punto devi compilare con nome, indirizzo email, password e descrizione come visto sopra.

Successivamente clicca sempre Pop in alto a destra, ed imposta i seguenti dati:

Nome Host: pop3s.aruba.it.

Nome utente: Vale a dire il tuo indirizzo email.

Password: La password della tua casella di posta elettronica.

Adesso clicca su Salva e, per il server in uscita, compila come segue:

SMTP: smtps.aruba.it.

Una volta salvato, riceverai il solito messaggio “Impossibile connettersi con SSL, vuoi provare a configurare l’email senza SSL?”, ma stavolta dovrai cliccare su Annulla.

Infine devi seguire questi passaggi:

Clicca sull’indirizzo email creato.

Clicca su smtp e su smtp.aruba.it.

Mettere il segno di spunta su Usa SSL .

. In Porta del Server inserisci 465 .

inserisci . Torna al menu precedente e clicca su Avanzate .

. Metti il segno di spunta su SSL .

. In Porta del server inserisci 995.

Clicca su Fine ed il tuo iPhone sarà configurato anche con l’indirizzo Aruba.