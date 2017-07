Nel 2008 i Paesi membri dell’Unione Europea hanno iniziato a cercare un modo per legalizzare il mercato dei casino online. Questo perché si trattava sino a quella data di un mercato presente ed in forte espansione. Ma senza alcun tipo di legalità o di regolarizzazione. Riuscire a trovare delle leggi comuni a tutti è risultato piuttosto complesso. Proprio per questo motivo ogni paese ha alla fine scelto delle regole proprie.

Nonostante queste differenze l’obiettivo comune di riuscire a rendere questo settore legale e di riuscire quindi a preservare i diritti di tutti i partecipanti, anche quindi ovviamente dei giocatori stessi, è stato finalmente raggiunto. A partire dal mese di luglio 2011 i casino online sono diventati legali in Italia. Insieme ai siti dedicati alle scommesse sportive.

I casino online potevano però inizialmente offrire solo i più classici giochi da tavola e non le ormai famose slot machine. Le slot sono diventate legali solo in un secondo momento, a partire dal mese di dicembre 2012. Ed è proprio da quando i casino online possono offrire anche le slot machine questo mercato ha subito una crescita sempre più intensa.

Casino.com Italia

Pensa che secondo i dati ufficiali solo nel 2015 il settore dei casino online ha visto una crescita pari al 31,2%. Per una spesa totale da parte dei giocatori che è arrivata a ben 327,5 milioni di euro. Come è possibile dedurre da questi numeri, si tratta di un mercato davvero molto vivace ed in continua espansione. Ed in questo mercato di così gran successo torna un nome davvero molto importante, Casino.com. La sua veste è del tutto nuova, sia dal punto di vista della grafica che dal punto di vista dei servizi e dei giochi offerti. Ed il casino è oggi ovviamente in possesso della licenza AAMS.

L’AAMS è, lo ricordo, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli che assicura al mercato dei casino online, e più in generale al mercato delle scommesse e dei giochi a premi, integrità e sicurezza. Ricordati di controllare sempre che l’operatore con cui hai intenzione di giocare sia in possesso di questa licenza. Altrimenti rischi di finanziare un’attività illecita e di non veder tutelati i tuoi diritti nel caso di problemi o controversie.

Ovviamente il mondo dei casino online potrebbe subire nel corso dei prossimi anni ulteriori cambiamenti a livello normativo. Non devi vedere questi cambiamenti in modo negativo. Si tratta infatti di un mezzo per riuscire a tutelare al meglio i diritti di tutte le parti in gioco.

