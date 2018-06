Vuoi cancellare una recensione negativa da TripAdvisor? In questo articolo ti spiego come fare. Se hai ricevuto una recensione negativa di TripAdvisor, il mio primo consiglio è quello di rispondere alla recensione, fornendo la propria versione dei fatti, piuttosto che voler cancellare a tutti i costi la recensione. Un commento negativo, seguito da una buona risposta della direzione, influenza molto di più rispetto ad una semplice recensione positiva.

Ad ogni modo, ecco alcuni semplici consigli per eliminare una recensione negativa da TripAdvisor.

Cancellare una recensione da TripAdvisor

Seguire le procedure standard di TripAdvisor

La prima cosa da fare per cancellare una recensione negativa, è seguire le procedure standard di TripAdvisor, utilizzando gli strumenti di segnalazione disponibili nell’area dei profili aziendali.

Farla cancellare direttamente da chi l’ha scritta

Questo è sicuramente il modo più semplice per cancellare una recensione su TripAdvisor, ma è anche il caso più raro. Quando chi scrive una recensione richiede la sua rimozione, il processo è automatico e non ci sono domande in merito da parte di TripAdvisor.

Secondo TripAdvisor, non si può chiedere al cliente di cancellare la propria recensione. Ma nessuno ti vieta di contattarlo (sempre che ti risponda) e provare a gestire il malcontento. Se il cliente ti risponde, cerca di fargli capire che valutare la tua struttura 1 su 5 solo per “un uovo bruciato” o “un po’ di polvere sotto il letto”, è eccessivo ed invitalo a moderare il suo giudizio.

Siccome non può modificare la recensione (non esiste questa funzione su TripAdvisor), dovrà domandare di cancellarla e riscriverla, molto spesso il cliente chiede la cancellazione e non la riscrive, troppo tempo… tutto di guadagnato!

Diffamazione

Se una recensione è palesemente diffamatoria, contiene minacce, oscenità o volgarità, è possibile richiedere e ottenere la cancellazione.

Insulti

Caso semplice e veloce. È sufficiente che la recensione sia aggressiva o che contenga una descrizione offensiva (soprattutto se fisica) per giustificare la segnalazione e la successiva rimozione della stessa.

Pubblicato nella scheda sbagliata

Anche questo è un caso semplice. Quando una recensione è pubblicata nella scheda sbagliata, cioè quando si parla di un’altra struttura, basterà segnalarlo alla redazione che provvederà a spostare il messaggio nel posto giusto.

Lavori di ristrutturazione

Se rinnovi la struttura, TripAdvisor cancellerà tutte le recensioni lasciate prima della data di rinnovo, comprese le foto collegate ai messaggi.

Bisognerà compilare l’apposito modulo nello spazio proprietari e inviare le prove della ristrutturazione (fatture, permesso di costruire, ecc). Attenzione perché verranno cancellate tutte le recensioni, anche le buone, quindi la struttura ripartirà da zero (e probabilmente perderà punti in classifica).

Cambio di gestione

Anche un cambio di gestione o di proprietà prevede la cancellazione di tutte le recensioni e foto dalla scheda. Anche in questo caso, bisogna fornire delle prove come, ad esempio, una copia della cessione o una fattura.

Nuovo brand

Se si entra in un nuovo gruppo o brand, è possibile cancellare tutte le recensioni e le foto passate, sempre inviando una prova di tale modifica o fusione.

Ricatto

Si può avviare una procedura speciale che TripAdvisor ha messo a disposizione dei proprietari, quando si ha il sentore di essere ricattati dal cliente, è ancora meglio segnalarlo a TripAdvisor prima che lasci la recensione.

Data di Pubblicazione

TripAdvisor autorizza la pubblicazione delle recensioni fino ad un anno dopo l’esperienza.

I messaggi lasciati dopo un anno non sono conformi alle condizioni di utilizzo del sito e possono essere cancellati.

Resta ovviamente da provare che il cliente ha soggiornato presso la struttura più di un anno prima della recensione.