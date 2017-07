In questa breve guida ti spiego come è facile cancellare le ricerche e le altre attività fatte su Google. Ma facciamo un passo indietro.

Tutte le volte che effettui una ricerca su Google vengono raccolte una serie di informazioni. Tutte queste informazioni servono per creare un tuo profilo specifico. Google dichiara che vengono utilizzate per fornire ai suoi utenti servizi migliori. Questo è anche vero ma oltre a questo scopo ce n’è anche un altro: creare campagne pubblicitarie mirate.

Vuoi prendere il controllo della tua privacy cancellando tutte le informazioni che Google raccoglie di nascosto quando fai le tue ricerche? Leggi questo articolo dove ti spiego come fare.

Praticamente Google rivende tutte queste informazioni raccolte alle multinazionali sue clienti. E queste ultime le utilizzano per per costruire modelli comportamentali a cui noi ci adeguiamo inconsapevolmente.

Fortunatamente da qualche anno sono intervenuti vari Governi a protezione della privacy dei propri cittadini. Google di conseguenza si è visto obbligato a creare uno spazio web dove ognuno di noi può controllare tutti i dati raccolti che lo riguardano e decidere cosa farne. Tutto ciò in nome della tutela della privacy e della trasparenza.

Per conoscere tutti i dati che Google ha raccolto su di te ti basta andare sul seguente indirizzo web: myactivity.google.com. Una volta atterrato sul sito dovrai loggarti con il tuo account Google. La prima reazione sarà sicuramente di stupore nello scoprire quanti dati sono stati salvati riguardanti le nostra attività su Google e su tutti i suoi servizi web.

Come cancellare le ricerche e le altre attività fatte su Google

A questo punto puoi ordinare tutte queste informazioni sia per data che per tipologia di servizio. E procedere alla loro cancellazione cliccando sulla voce di menu Elimina attività per. Se vuoi cancellare più attività contemporaneamente puoi farlo cliccando sulla voce di menu Elimina attività per. Poi devi selezionare il servizio e / o l’intervallo temporale dei dati che vuoi cancellare.

In questo modo avrai eliminato la cronologia delle tue attività su Google ed i suoi vari servizi senza che qualcuno possa più accedervi.