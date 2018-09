L’article marketing turistico è un genere di pubblicità online che si propone come obiettivo quello di promuovere un sito web tramite la distribuzione di articoli su portali, siti web e blog di settore.

Questi articoli, corredati da uno o più link, hanno l’obiettivo di generare traffico diretto al sito web, migliorare la reputazione online ed incrementare la link popularity.

Sui siti di article marketing turistico è possibile leggere in modo gratuito articoli a carattere turistico, articoli che sono in grado di offrire valide informazioni a coloro che sono in procinto di organizzare un viaggio nel miglior modo possibile.

Molte persone che sono alla ricerca di informazioni però non guardano ancora ai siti di article marketing turistico nel modo adeguato, credendo che si tratti solo di un gruppo di articoli messi online per fare pubblicità ad aziende o agenzie di viaggio.

Certamente, non possiamo di certo affermare che non si tratti di pubblicità.

Gli articoli vengono infatti caricati online direttamente da alberghi, agenzie web che lavorano nel settore del turismo, ristoranti, locali, agenzie di viaggio e operatori turistici che inseriscono negli articoli dei link al loro sito web con la speranza di riuscire ad attirare sempre più persone creando così un traffico maggiore e allargando la loro rete di clienti.

Nonostante si tratti di pubblicità, i siti internet di article marketing turistico non devono assolutamente essere visti in modo negativo.

Si tratta di pubblicità, è vero, ma gli articoli sono scritti da persone che conoscono le località di cui stanno parlando, da persone informate sui migliori luoghi da visitare e sulle migliori attrazioni e che sono in grado quindi di offrire numerosi consigli di viaggio.

Sui siti web di article marketing è possibile trovare informazioni sulle varie località del mondo, sulle mete migliori, su quelle preferirete e su quelle scelte più di frequente, è possibile trovare informazioni su musei, itinerari, percorsi naturalistici e metropolitani, su linee aeree, alberghi, ristoranti, locali, parchi verdi e parchi divertimento e chi più ne ha più ne metta.

Con un pozzo di informazioni di questa tipologia organizzare il viaggio dei propri sogni è davvero semplice e veloce, un viaggio perfetto curato nei minimi dettagli.

I siti internet di article marketing turistico sono quindi un luogo d’incontro tra la domanda e l’offerta, un luogo perfetto in cui ognuno può trovare quello che cerca, i viaggiatori infatti trovano qui le informazione di cui hanno bisogno e le aziende visibilità e pubblicità.