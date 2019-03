Se sei un appassionato di shopping online forse lo conosci già e non vedi l’ora di provarlo direttamente.

Se invece sei un po’ diffidente verso il mondo degli acquisti online, dovresti provarlo proprio per cambiare idea ed entusiasmarti.

Parlo di Amazon Prime, l’idea vincente di Amazon che sta rivoluzionando il modo di comprare online.

Ti chiederai che bisogno aveva Amazon, il colosso dello shopping su Internet, di aggiungere ulteriori facilitazioni ed incentivi per gli appassionati che già la utilizzano da anni, ma lo scopo dell’eCommerce è proprio quella di rendere sempre più comodo e più rapido l’acquisto.

Qualsiasi problema, o sospetto problema, deve sparire anche dal pensiero del cliente: questo è la mission di Amazon Prime.

Funziona come un immenso centro commerciale, sempre aperto, sempre ricco di merci da visionare, consultare ed acquistare.

Niente giorni di ferie, niente chiusure o scioperi, sempre a tua disposizione.

Ma se sei un neofita e hai ancora paura di gettarti nella mischia, segui i miei consigli e la mia guida alla scoperta di Amazon Prime: vedrai che è più facile di quanto non sembri.



Vantaggi ed occasioni

I vantaggi di comprare con Amazon Prime sono tanti.

La comodità di far tutto da casa, la certezza di poter avere la tracciabilità di quanto acquistato, la tranquillità di poter pensare bene prima di comprare, le spedizioni rapidissime (un solo giorno lavorativo per alcune merci, massimo tre giorni lavorativi per le altre) direttamente a casa tua e l’assenza di costi di spedizione per i prodotti che superano una determinata cifra.

Le occasioni speciali che ti saranno riservate sono molto più di semplici sconti.

Potrai visionare gli articoli delle offerte lampo con mezz’ora di vantaggio rispetto ad altri clienti Amazon e potrai usufruire di una scelta selezionata per te di articoli e prodotti che rientrano nel tuo interesse, velocizzando così i tempi di acquisizione informazioni prima del tuo acquisto.

E nel caso di questa selezione non avrai tempo limitato per scegliere, ma potrai decidere in tutta calma quando vorrai.

Iscriviti ad Amazon Prime, è gratis per i primi 30 giorni!



Prime Video

Con Prime Video potrai avere a casa tutti i film di maggior successo ma anche le serie TV che più ti piacciono ed i video musicali.

Puoi scegliere sia l’opzione della consegna a casa che quella del download del video che preferisci direttamente su computer o dispositivo mobile.

Ti do anche una dritta: se colleghi il tuo account Prime a quello di Twitch.tv potrai avere l’accesso ai canali streaming di Twitch senza costi aggiuntivi per vedere film, video ma anche per provare i tanti giochi a disposizione.



Prime Music

Grazie a Prime Music potrai scaricare la tua musica preferita su qualsiasi dispositivo con un limite mensile di 40 ore, ma non è tutto.

Se sottoscrivi l’abbonamento Music Unlimited (gratuito per i primi 30 giorni e poi € 99 l’anno) potrai scaricare fino a 50 milioni di brani, senza pubblicità o interruzioni, ed ascoltarli anche offline su qualsiasi dispositivo.

Prime Reading

Se sei appassionato di libri al punto da non avere più spazio in casa, nessun problema!

Con Amazon Prime Reading potrai scaricare sul computer, tablet o cellulare tutti i libri che vorrai, naturalmente in versione eBook, restando al contempo sempre informato sulle ultime novità e sui testi più premiati e di successo.

Prime Photos e Prime Drive

Non sai dove conservare le tue tantissime fotografie?

Con Prime hai diritto al servizio Photos che mette a tua disposizione lo spazio necessario per archiviare tutte le tue fotografie.

Il servizio comprende Prime Drive, ovvero fino a 5 GB disponibili per video, foto e ricordi digitali che non vuoi perdere.

Se vorrai, potrai archiviare con Drive anche la tua musica.

La creazione di gallerie personalizzate fa sì che potrai avere le tue foto a disposizione ogni volta che vorrai mostrarle agli amici o stamparle per le grandi occasioni.

Acquisti di ogni giorno con Pantry

L’idea geniale per la tua spesa, se vuoi evitare di uscire, di far file o di perderti in un centro commerciale è a portata di mano.

Usa Amazon Prime Pantry e riceverai a casa i beni di prima necessità, gli alimentari, gli oggetti per la casa, spesso con sconti interessanti.

Non dovrai mai comprare più o meno del dovuto perché i tuoi acquisti vengono regolati dalla scatola Pantry, adatta alle quantità che compri di volta in volta.

Amazon Famiglia

Un servizio utilissimo per chi ha bambini piccoli a casa.

Sconti ed occasioni su tutti i prodotti che servono ad una famiglia, inclusi pannolini e prodotti per i più piccini.

Altri vantaggi Amazon Prime

Con Amazon Prime hai diritto a tantissimi vantaggi, oltre a quelli fin qui elencati.

Ti faccio solo alcuni esempi: hai presente il Black Friday?

Ecco, quello è limitato ad un giorno solo e ad un solo tipo di eCommerce, invece il Prime Day è un evento che si ripete più volte e che con il tuo account Prime potrai utilizzare liberamente.

Anche durante i 30 giorni di prova gratuita iniziale!

Altro vantaggio è Prime Now, il sistema di consegna ultra rapido, entro una o due ore.

Purtroppo al momento è attivo solo a Milano ma potrebbe essere ampliato in un futuro non troppo remoto.

Il Dash Button è un dispositivo a cui hai diritto grazie ad Amazon Prime.

Si tratta di un mini pulsante portatile e programmabile su determinate merci, in particolare su quelle di uso quotidiano che terminano presto.

Appena il prodotto (un alimento, un detersivo, un bagnoschiuma, ecc…) finisce, ti basterà premere il pulsante e l’ordine di acquisto per la nuova confezione partirà in automatico.



Come iscriversi

Per iscriverti, per prima cosa vai sulla pagina di Amazon Prime, clicca su Iscriviti e potrai entrare a far parte di questo mondo unico.

L’iscrizione comporta una prova gratuita di 30 giorni.

Ricorda che potrai iscriverti ogni volta che vorrai, in futuro, ma potrai usufruire di questa prova gratuita soltanto una volta!

Scaduti i 30 giorni deciderai se rinunciare o continuare: se rinunci, vai su Gestisci le Impostazioni di Amazon Prime e clicca su Non Continuare e poi su Annulla Iscrizione.

Se ti è piaciuto, invece, dovrai pagare un abbonamento annuale da € 36, oppure una cifra mensile da € 3,99.

Amazon Prime si può usare anche su cellulare, grazie alla apposita App disponibile per Android, Windows e iOS.