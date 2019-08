Chi ama la musica sa benissimo che sofferenza sia non poter scaricare quel che si vuole.

I limiti imposti soprattutto in Italia, hanno costretto per anni gli appassionati a muoversi su piattaforme estere per poter arricchire il proprio archivio grazie allo streaming.

Poi sono arrivati Spotify e gli altri programmi di ascolto illimitato e le cose sono migliorate.

Amazon ha deciso di fare un regalo ai propri clienti aggiungendo servizi musicali di alto livello tra i propri abbonamenti, mettendosi al passo con tutti gli altri servizi streaming.

Chi utilizza Amazon Prime lo sa già, conosce Prime Music ed i vantaggi che propone.

Ma con alcuni limiti legati esclusivamente a una parte del catalogo (non più di 2 milioni di brani).

Per avere libertà completa e un accesso fino a 50 milioni di tracce musicali, invece, quel che fa per te è l’abbonamento a Music Unlimited.

Aperto all’utilizzo su tutti i dispositivi, sia fissi che mobili, privo di pubblicità, con vantaggi notevoli connessi a sconti e occasioni, Amazon Music Unlimited si lega parecchio al servizio Prime ma può essere usato anche in modo indipendente.

Se non sai come fare, nessun problema, ti spiego io come devi muoverti. Sarà una passeggiata e in men che non si dica avrai accesso libero a tutta la musica che ami!

Come iscriversi ad Amazon Music Unlimited

Amazon Music Unlimited si può usare su computer, ma anche su cellulare o su tablet, grazie alla apposita App disponibile per Android, Windows e IOS.

Come detto è un servizio indipendente al quale ci si può iscrivere dopo una prova gratuita di 30 giorni, clicca su Iscriviti e comincia subito.

Una volta terminato il periodo di prova puoi rinunciare, cliccando su Impostazioni Amazon Music e quindi su Rinnovo Abbonamento e su Disattiva, oppure potrai decidere di continuare sottoscrivendo gli abbonamenti (Individuale o Family).

Per proseguire però dovrai pagare una certa cifra, annualmente oppure mensilmente.

E qui devi sapere che se hai già un account Amazon Prime avrai alcuni vantaggi in più rispetto a un normale account Amazon.

Il costo di Music Unlimited è di € 99 all’anno oppure € 9,99 mensili per l’abbonamento individuale, mentre il Family costa € 149 all’anno oppure € 14,99.

Chi possiede già un account Prime risparmia su tutto questo il costo di almeno due mesi!

Dunque se ancora non lo hai fatto, provvedi a iscriverti anche ad Amazon Prime.

Come si utilizza Amazon Music Unlimited

La pagina web di Amazon Music Unlimited è molto facile da capire e da usare.

I comandi sono quasi tutti sulla barra laterale a sinistra, e si suddividono in più sottogruppi: per navigare sul web, per archiviare la musica in base al titolo, all’artista o all’album, per conoscere quali sono i brani più recenti, per accedere alla Playlist generale o a quella personale, per creare nuove Playlist.

In alto, invece, trovi la barra di ricerca e il pulsante Riproduci per ascoltare i brani che compaiono al centro pagina.

Una volta trovato il brano che vuoi ascoltare puoi cliccare Aggiungi a Musica (con il segno + oppure con i tre puntini in verticale), ma anche Condividi per poterlo inviare ad amici o a pagine social.

Ascoltare musica offline

È possibile avere la tua musica preferita sempre con te anche se hai staccato la connessione a Internet.

Questo servizio è pensato per lo più per i cellulari e i tablet tramite la App di Music Unlimited.

Per farlo devi cliccare sul brano che ti interessa e quindi premere il simbolo di download, cioè la freccia con il trattino basso.

Una volta scaricata la musica che ti interessa, stacca la connessione al web e ascoltala quando vuoi.

Per accedere a questa playlist particolare ricorda di andare sulle impostazioni selezionando Musica e quindi cliccando su Modalità Offline o Musica Modalità Offline.

Ascolto collegato ad altri sistemi

Music Unlimited si può utilizzare come detto sul computer, sul cellulare – qualsiasi sistema – e su tablet Fire.

Ma è possibile collegare il servizio anche ad alcuni sistemi di autoradio, come lo Head Unit delle auto BMW e Mini.

Si può ascoltare la musica di Unlimited anche con gli altoparlanti Sonos e con alcuni dispositivi di domotica che sono arrivati di recente anche in Italia, tra i quali Alexa.

Questi sistemi permettono di attivare le Playlist con il semplice comando vocale, anche se hai le mani impegnate o ti stai muovendo per casa o per il negozio.

