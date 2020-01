La prima cosa che salta all’occhio quando si considera l’acquisto di Amazon Fire TV Stick è il favoloso rapporto qualità / prezzo: la caratteristica più apprezzata di questo prodotto è proprio questa, e non è poco.

Oggi la domotica è di casa, se vogliamo giocare con le parole, e anzi anima la casa al punto che gli elettrodomestici comunicano con noi ed esaudiscono tutti i nostri desideri.

Il Fire TV Stick fa parte di questo universo super moderno.

Amazon lo rende un dispositivo alla portata di tutti, ma attenzione: per usarlo occorre che tu abbia un televisore in grado di connettersi con i nuovi dispositivi e di leggerli.

Se questa è già una realtà quotidiana nella tua vita, il Fire Stick è quel che fa per te e, forse, quello che ti mancava.

Cosa è Amazon Fire TV Stick

Il Fire TV Stick di Amazon è un dongle – una chiavetta universale adatta a ogni accessorio con ingresso USB – che si applica al televisore di casa.

Non deve essere per forza una TV smart ma deve avere per lo meno la possibilità di collegarsi tramite questi dispositivi, per diventarlo.

Un Fire Stick infatti consente al tuo televisore di collegarsi al web diventando un vero smart TV in pochi secondi.

Basta inserire il Fire Stick nell’ingresso HDMI dell’apparecchio per connettere il televisore al Wi-Fi di casa.

A quel punto potrai scegliere tra una vasta gamma di programmi e servizi (ad esempio, videogiochi online) direttamente dalla rete.

Amazon Fire TV Stick dispone di un ampio spazio di archiviazione dove poter installare applicazioni e giochi.

Consiglio:

Se sei iscritto ad Amazon Prime, puoi goderti musica senza pubblicità e migliaia di serie e di film ad accesso illimitato.

Caratteristiche di Amazon Fire TV Stick

Forma semplice, discreta, sobria, si confonde facilmente con una qualsiasi chiavetta USB.

Il design essenziale (meno di 90 millimetri di lunghezza per 30 di larghezza) però nasconde meccanismi sofisticati e di alta qualità per la visione da schermo.

Il processore è Quad-core Mediatek 1.3 Ghz , con RAM da 1 Gb.

, con RAM da 1 Gb. La memoria fisica è di 8 Gb e non si può estendere.

Il tutto riproduce una qualità video tra le migliori in assoluto.

Esistono due versioni differenti di Amazon Fire TV Stick: Full HD e 4K Ultra HD.

Per l’utilizzo normale delle varie app video vanno benissimo entrambe ma, se la possiedi una TV 4K, e supporta i programmi Ultra HD, allora ti consiglio di non accontentarti di Amazon Fire TV Stick normale e di acquistare la versione 4K, che costa circa € 20 in più.

Il dispositivo si adatta ad altri mezzi di domotica con lo stesso sistema, come ad esempio Alexa.

Come si configura Amazon Fire TV Stick

Una volta attivato il dispositivo, connettendolo con alimentatore e chiave USB al televisore, visualizza sullo schermo l’output corrispondente all’ingresso HDMI e sistema tutte le caratteristiche che ti servono (la lingua italiana, il volume, ecc.).

Appena individuata la linea Wi-Fi di casa, inserisci quando richiesto la password.

A questo punto il sistema è già in funzione ma ti consiglio di completare con le tue credenziali Amazon per avere tutti i vantaggi del caso.

Grazie a questa identificazione, infatti, sarà come entrare direttamente sul sito Amazon dal tuo televisore e comincerai liberamente a scaricare quel che ti interessa dal sito o dallo store.

Vantaggi di Amazon Fire TV Stick

Il Fire Stick TV di Amazon arricchisce i contenuti disponibili sul tuo televisore.

Potrai scaricare sul tuo televisore tutte le applicazioni Amazon e vedere la programmazione TV fornita con Amazon Prime Video.

Se vorrai, potrai usare direttamente il televisore per navigare sul web, per controllare la tua casella di posta elettronica e visualizzare le altre pagine web che guardi normalmente.

Amazon Fire TV Stick ti dà l’opportunità di accedere a contenuti video di:

Amazon Prime Video

Netflix

YouTube

Now TV

Infinity

Plex

VLC

e tanti altri…

Ma non solo: potrai usare anche le app di musica (come ad esempio Spotify, Deezer, Amazon Music) e i canali sportivi come Dazn, Eurosport, Tennis TV e MLB.

Per poter aggirare limiti e blocchi derivanti dalla tua posizione geografica, puoi utilizzare un servizio VPN, tramite un router VPN o con lo Shellfire Box.

Usando il telecomando di casa come controller, potrai anche giocare a Tetris, PacMan, Shark Evolution e Asphalt 8.

Scaricando l’applicazione APK con lo stesso Fire Stick potrai scaricare anche altri prodotti video esterni allo store di Amazon (come Sky Go o Kodi) sempre usando il televisore di casa come schermo universale.