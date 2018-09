Ormai tutti conoscono TripAdvisor, il sito delle opinioni dei viaggiatori su attività legate al turismo come hotel, b&b, ristoranti, attrazioni e destinazioni turistiche.

Anche se si sente spesso parlare di TripAdvisor, ancora non sembra ben chiara la situazione per quanto riguarda il funzionamento del suo indice di popolarità. Tuttavia, è proprio questo indice di popolarità (e l’algoritmo che si cela dietro di esso) a definire chi deve beneficiare delle prime posizioni negli elenchi e nei risultati di ricerca di TripAdvisor.

È quindi nell’interesse di tutti i gestori di attività turistiche ottenere un alto indice di popolarità, in modo da avere una maggiore visibilità grazie a migliori posizioni nelle classifiche.

Le recensioni positive sono meglio di quelle negative.

Le nuove recensioni hanno un maggior peso rispetto a quelle più vecchie.

Un numero maggiore di recensioni aiuta a consolidare la fiducia degli utenti.

La classifica di popolarità di TripAdvisor

L’algoritmo di TripAdvisor si basa sulle valutazioni dei viaggiatori e la classifica che ne risulta indica il livello di soddisfazione generale. Diversamente dai siti che classificano gli hotel semplicemente in base al prezzo o alla categoria, TripAdvisor utilizza un algoritmo proprietario che tiene conto delle opinioni di veri viaggiatori considerando la quantità, la qualità e l’attualità delle recensioni pubblicate.

Come capire se un determinato hotel soddisfa le proprie aspettative? Il prezzo della camera potrebbe rientrare nel budget, ma le camere sono pulite? È ubicato in una zona sicura? Com’è il servizio?

L’indice di popolarità consente di rispondere facilmente a domande come queste e permette di trovare l’alloggio (o il ristorante) che meglio risponde le proprie esigenze. Quando viene eseguita una ricerca, le strutture ricettive vengono classificate per qualità, in base all’indice di popolarità. Questo garantisce un quadro sempre aggiornato e realistico delle migliori strutture.

Le valutazioni su TripAdvisor sono:

Autentiche.

Aggiornate.

Internazionali.

Imparziali.

Recensioni autentiche

Completamente basate su opinioni di persone reali. Al contrario di quanto si pensi, l’acquisto dei servizi di TripAdvisor da parte delle strutture non ha alcun effetto sulla classifica.

Recensioni aggiornate

Le valutazioni degli utenti integrano costantemente nuove informazioni.

Recensioni internazionali

Riflettono le opinioni di viaggiatori da tutto il mondo.

Recensioni imparziali

In quanto basate su opinioni positive e negative.

In che modo l’indice di popolarità differisce dal punteggio complessivo?

Per agevolare la pianificazione dei viaggi, TripAdvisor mostra due misure di qualità per ciascun alloggio, ristorante o attrazione turistica.

Posizione.

Punteggio.

Posizione nell’indice di popolarità

La classifica mette a confronto le strutture ed altri luoghi di interesse per i viaggiatori sulla base della loro popolarità, misurata in base alla qualità, alla quantità e all’attualità dei relativi contenuti su TripAdvisor.

L’indice di popolarità classifica strutture simili nella stessa località e offre ai viaggiatori una misura della loro popolarità. L’indice di popolarità di TripAdvisor solitamente viene aggiornato ogni settimana.

Punteggio dell’attività

Si tratta di un voto complessivo che tiene conto della qualità, della quantità e dell’attualità delle recensioni dei viaggiatori e prevede una scala di valutazione da uno a cinque. Uno sta per “pessimo” e cinque per “eccellente”.

Il punteggio complessivo può essere suddiviso in base alla distribuzione dei punteggi singoli, per tipo di viaggio (ad esempio viaggio di affari o familiare) o per caratteristiche della struttura (ad esempio servizio o pulizia).

Diversamente dall’indice di popolarità, il punteggio complessivo è una misura assoluta di qualità.



Come migliorare il posizionamento su TripAdvisor

Proprio perché la classifica di TripAdvisor si basa sulle esperienze degli utenti, il miglior modo per migliorare la posizione di una struttura nel tempo è raccogliere costantemente recensioni di buona qualità.

Attenzione a non infrangere le regole!

È severamente vietato dal regolamento di TripAdvisor l’acquisto di recensioni e offrire uno sconto o un servizio extra in cambio di recensioni. Sono quindi bandite tecniche tipo “Scrivi una recensione ed ottieni il 15% di sconto sulla camere”.

Inoltre, non bisogna in nessun caso scrivere o farsi scrivere false recensioni. TripAdvisor ha sviluppato un algoritmo sempre più sofisticato in grado di individuare false recensioni, e questo può avere un impatto molto negativo sulla popolarità di un’attività turistica.

I tre fattori che influenzano il posizionamento su TripAdvisor:

Quantità.

Qualità.

Attualità.

La quantità delle recensioni

Uno degli indicatori chiave per gli utenti di TripAdvisor è proprio il numero di recensioni ricevute da un’attività turistica. Solitamente gli utenti di TripAdvisor leggono più di una recensione per farsi un’idea più precisa su una determinata struttura e, se trovano tante recensioni concordi, prendono le loro decisioni con più sicurezza.

L’algoritmo di TripAdvisor è progettato per fornire precise statistiche sull’approvazione (o meno) di un’attività da parte degli utenti.

Anche se la sola quantità di recensioni non determina la propria posizione rispetto alla concorrenza, è importante per una struttura ricevere un numero di recensioni sufficiente a raggiungere una significativa statistica.

Appurato che la quantità delle recensioni è importante, vediamo assieme come fare pre ottenere più recensioni per la propria struttura turistica.

Come ottenere più recensioni su TripAdvisor

Per ottenere una quantità rilevante di recensioni su TripAdvisor bisogna incentivare i clienti a scriverle. Per raggiungere questo scopo si possono utilizzare diverse tattiche:

Invio di mail alla fine del pernottamento presso la struttura, ringraziando e chiedendo di lasciare una recensione su TripAdvisor.

Installare un tablet alla reception per permettere ai clienti di lasciare una recensione lampo.

Integrare uno dei widget di TripAdvisor sul proprio sito web, con una call to action (invito all’azione) che inviti a lasciare una recensione su TripAdvisor.

La qualità delle recensioni

La qualità delle recensioni, in termini di soddisfazione da parte dei clienti, permette ugualmente alla struttura di elevarsi negli elenchi. Il punteggio fornito dagli utenti nella recensione viene usato per classificare la qualità dell’esperienza presso ogni struttura. Anche se esistono dei casi in cui è possibile cancellare le recensioni negative su TripAdvisor, è sempre meglio riuscire ad evitarle ed impegnarsi per migliorane la qualità.

Come migliorare la qualità delle recensioni

Leggi regolarmente le opinioni sulla tua struttura, questo ti permetterà di trovare problemi ricorrenti e di rimediare. Ad esempio, se noti un problema in termini di qualità del servizio della prima colazione, parlane con lo staff ed assicurati che le lamentele siano percepite come si deve, chiedendogli di modificare il loro approccio al problema. Questo renderà i clienti più felici e di conseguenza anche le prossime recensioni miglioreranno.

L’attualità delle recensioni

Più le recensioni sono recenti, più avranno impatto sulla posizione in classifica. Anche in questo caso basta chiedere ai clienti, subito dopo il loro soggiorno, di lasciare un’opinione per garantire recensioni sempre attuali.