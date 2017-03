Come disattivare le notifiche di Ottieni Office su Windows 10

Data di pubblicazione: 14 febbraio 2017

Categoria: Informatica

Tag: microsoft, office, windows.

Se anche tu ricevi in continuazione le notifiche tipo “Prova Office gratuitamente per un mese” ma non sei interessato ad utilizzarlo, segui i passi descritti di seguito.

Ecco come fare per disattivare le notifiche di Ottieni Office in Windows 10.

Vai in “Tutte le impostazioni”. Seleziona “Sistema”. Clicca sulla voce del menu a sinistra “Notifiche e azioni”. Alla voce “Ottieni notifiche da questi elementi”, individua Ottieni Office e disattiva questa opzione.

Da questo momento in poi non ti comparirà più nessun messaggio che ti chiederà di scaricare Office 2016 per provarlo gratuitamente per un mese.

Facile no?