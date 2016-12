Anonimizzazione IP in Google Analytics

Con la pubblicazione della norma che regola l’utilizzo dei cookie, i vari gestori dei siti web hanno l’esigenza di poter continuare a monitorare le statistiche sugli accessi senza bloccarle prima del consenso esplicito all’utilizzo di cookie da parte degli utenti.

Per poter continuare ad utilizzare le statistiche basta rendere anonimo il tracciamento degli IP. Vediamo assieme come è facile rendere anonimi gli IP dei visitatori su Google Analytics.

Come anonimizzare gli indirizzi IP in Google Analitycs

Per rendere anonimo il tracciamento degli IP dei visitatori su Google Analytics basta aggiungere al proprio script di tracciamento una riga di comando che permette di impostare la funzione IP Anonymization.

Se utilizzi la nuova libreria analytics.js (Universal Analytics), devi aggiungere questa stringa: ga(‘set’, ‘anonymizeIp’, true);

Se, invece, utilizzi ancora la vecchia libreria ga.js (Classic Analytics) devi aggiungere questa stringa: _gaq.push([‘_gat._anonymizeIp’]);

Questa stringa va inserita sotto la riga dove viane dichiarato l’ID di monitoraggio.

Esempi di inserimento

Anonimizzazione IP con Libreria analytics.js (Universal Analytics)

(function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,'script','//www.google-analytics.com/analytics.js','ga'); ga('create', 'UA-XXXXXXX-Y', 'auto'); ga('set', 'anonymizeIp', true); ga('send', 'pageview');

Anonimizzazione IP con Libreria ga.js (Classic Analytics)

var _gaq = _gaq || []; _gaq.push(['_setAccount', 'UA-XXXXXXX-Y']); _gaq.push(['_gat._anonymizeIp']); _gaq.push(['_trackPageview']); (function() { var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + '.google-analytics.com/ga.js'; var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, s); })();

Una volta attivata la mascheratura dell’IP in Google Analytics ed attuate le suddette modifiche, il cookie può essere considerato tecnico e non più di profilazione e, quindi, non deve più essere bloccato preventivamente.

Conclusioni

Anche se questo metodo per mascherare l’indirizzo IP in Google Analytics sembra un buon compromesso per continuare ad utilizzare il servizio statistiche di Google sul tuo sito web ed essere in regola con la Legge sui Cookie, ti consiglio comunque di rivolgerti ad un avvocato esperto di privacy per poter avere la certezza di essere in regola.